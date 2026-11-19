Прем'єрні покази спільної роботи Національних академічних драматичних театрів ім. Лесі Українки та ім. Івана Франка – вистави "КАСС_АНДРА" польського режисера Ґжеґожа Яжини - відбудуться 20 та 21 листопада на сцені театру Франка.

"Над спільною постановкою двох національних театрів "КАСС_АНДРА" працює міжнародна творча команда на чолі з Яжиною… Постановка поєднує сучасну драматургію, сценічні образи, відеомистецтво та музику, звертаючись до античного міфу як до способу осмислення досвіду сучасної війни", – йдеться у пресрелізі театру ім. Франка.

Вистава створена за мотивами "Іліади" Гомера, "Аґамемнона" Есхіла, "Троянок" Жана-Поля Сартра та драматичної поеми "Кассандра" Лесі Українки.

Як повідомлялося, спільна робота двох творчих колективів – вистава "КАСС_АНДРА" – була представлена на сцені театру ім. Лесі Українки у вересні.

Фото надано пресслужбою театру ім. Франка