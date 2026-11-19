Романтичну науково-фантастичну драму та дебютний повнометражний фільм режисера Павла Острікова "Ти – Космос" повторно випустять у прокат в кінотеатрі "Жовтень" у Києві, розповів сам режисер.

"Він (кінотеатр "Жовтень" – ІФ-У) був лідером серед всіх кінотеатрів у першому прокаті рік тому. Це точно той кінотеатр, який мені до вподоби, який зібрав найбільше глядачів. Саме рішення про повторний прокат не моє. Я не правовласник, але я дуже радий цьому", – розповів Остріков в коментарі кореспондентці агентства "Інтерфакс-Україна" в кулуарах XI форуму "Диригенти змін" від Deloitte Ukraine у Києві в четвер.

За словами режисера, повторний показ на річницю прокату є цікавим прецедентом, оскільки таку стрічку варто дивитися на великому екрані. Він зазначив, що це дасть змогу подивитися фільм так, як було задумано, тим, хто пропустив перший прокат або не мав змоги потрапити на нього раніше.

Остріков уточнив, що повторний прокат триватиме 2-3 тижні. На запитання, чи плануються покази в інших містах, режисер відповів, що прокат відбудеться лише в "Жовтні", якщо його не підхоплять інші кінотеатри.

Як повідомлялося, світова прем'єра фільму "Ти – космос" режисера Павла Острікова відбулася 7 вересня 2024 року в рамках конкурсу міжнародного кінофестивалю у Торонто. 20 листопада 2025 року фільм вийшов у прокат в Україні та за перші вихідні з показів стрічки було зібрано 8,7 млн грн при 47 тис. глядачів. За 12 тижнів прокату фільм зібрав 60,6 млн грн, його переглянули майже 327 тис. глядачів та став другим найкасовішим українським фільмом 2025 року.

Також стрічка здобула головну нагороду Jury Award / International Films: Best Film на найбільшому фестивалі наукової фантастики у Центральній Європі 12th Future Gate Sci-Fi Film Festival в Чехії, стала переможцем 8-ї Національної премії кінокритиків "Кіноколо" у 2025 році в категорії "Найкращий повнометражний ігровий фільм" та Національної кінопремії "Золота Дзиґа" в категорії "Найкращий фільм".