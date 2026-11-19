Український культурний центр "Обійми" в Ларнаці (Кіпр), який розвиває культурну дипломатію та підтримує зв’язок громади з Батьківщиною, у межах осінньої програми 2026 року відкрив виставку українського арт брюту "Хвости", що триватиме до 27 листопада.

Згідно з пресрелізом організаторів, переданим агентству "Інтерфакс-Україна", експозиція присвячена практиці спільного творення робіт двома митцями, ролі довіри та свободи творчого висловлювання, а також трансформації початкової ідеї під час її продовження іншою людиною. Проєкт реалізовано у співпраці простору сучасного мистецтва Spilne Art та центру "Обійми" як продовження експерименту київської інклюзивної майстерні atelienormalno, де художники із синдромом Дауна та без нього працюють на засадах рівноправного партнерства. В основу виставки лягла практика доповнення живописних робіт Валерії Тарасенко графічними деталями авторства Ірини Голобородько.



Над створенням виставки в межах резиденції на Кіпрі працювали художниці Ірина Голобородько, Валерія Тарасенко, Катерина Лібкінд та архітекторка, засновниця студії Between the Walls Вікторія Карєва. Одним із центральних мотивів експозиції став образ русалки, втілений в іконостасі та натхненний церквою Святого Лазаря в Ларнаці, що поєднало українську мистецьку практику з культурним контекстом Кіпру.

За словами організаторів, назва "Хвости" має кілька значень: так Ірина Голобородько називає людей, які допомагають реалізовувати її творчі ідеї, а також вона відображає взаємну підтримку Ірини та Валерії, які виступають одна для одної співавторками, кураторками й асистентками. Відкриття виставки, яке відбулося 13 листопада, провели засновниця центру "Обійми" Анна Сушко та засновниця Spilne Art Наталія Ткаченко.

"Дуже важливо залишатися частиною українського культурного життя навіть за межами країни. Якщо не бути присутнім у культурному житті, не відвідувати події, не брати участі у спільних ініціативах, дуже легко зануритися в повсякденність і втратити відчуття спільності. А далі виникає позиція "яка різниця". Мені хочеться, щоб було інакше: я українка — і я цим пишаюся. Не соромлюся, не ховаюся, не мовчу. Ми тримаємо планку через культуру, якість і гідність. І важливо, щоб люди відчували: ми є і ми гідні поваги", — наголосила Анна Сушко.

Довідка:

Український культурний центр "Обійми" в Ларнаці створений у 2022 році як волонтерський хаб і став важливим осередком для української громади на Кіпрі, допомагаючи зберігати національну ідентичність та ділитися власною культурою з місцевими жителями. Восени 2026 року культурна програма центру охопила різні напрями мистецтва: зокрема, 4 жовтня там відкрилася виставка народного мистецтва з колекції Богдана Шутки, а 7 жовтня відбулася зустріч із німецьким стилістом і дизайнером Франком Пітером Вільде, відомим своєю підтримкою України.