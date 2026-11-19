До Ради з питань підтримки підприємництва залучили трьох нових членів від креативних індустрій, повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Посилюємо представництво креативних індустрій у діалозі з державою. На засіданні Ради з питань підтримки підприємництва представила трьох нових членів Ради від креативних індустрій… Cфера має потенціал для розвитку української економіки. Креативні індустрії створюють робочі місця, генерують додану вартість і допомагають українським брендам виходити на міжнародні ринки. У 2024 році експорт сектору сягнув 7,7 млрд доларів. Важливо, щоб голос представників галузі був почутий під час ухвалення державних рішень", – написала Бережна в мережі Facebook за результатами засідання Ради.

За її словами, влада наразі працює над розширенням програм підтримки креативного бізнесу, залученням державного та міжнародного фінансування й створенням кращих умов для розвитку галузі.

"Ще одне важливе питання до якого повернулися на засіданні Ради – стан підготовки та прийняття підзаконних нормативно-правових актів у сфері охорони культурної спадщини на виконання закону щодо дерегуляції у сфері земельних відносин", – розповіла віцепрем'єрка.