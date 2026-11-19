Російські обстріли від початку повномасштабного вторгнення призвели до пошкодження майже 100 об'єктів культурної спадщини у 12 громадах Дніпропетровщини, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"Серед них – 84 пам'ятки архітектури, 10 пам'яток історії та 2 пам'ятки монументального мистецтва. Деякі споруди ворог атакував кілька разів", – йдеться в повідомленні очільника обладміністрації у телеграм-каналі у четвер.

На державному обліку в Дніпропетровській області перебуває майже 14 тис. об'єктів культурної спадщини, які становлять історичну та культурну цінність регіону. Водночас через постійні російські обстріли збереження та повноцінне відновлення пошкоджених споруд залишається складним завданням.

Серед пошкоджених споруд є об'єкти, що мають особливе історичне та архітектурне значення для регіону. Зокрема, йдеться про пам'ятку архітектури національного значення – Миколаївську церкву, де розміщено Дніпровський будинок органної та камерної музики, а також музей ім. Дмитра Яворницького, будинок, де жив і працював історик, та будівлі "Дніпровської політехніки".