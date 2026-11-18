Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна обговорила з послом Великої Британії в Україні Нілом Кромптоном спільні культурні події до другої річниці партнерства та залучення британських музеїв, бізнесу й меценатів до відновлення української спадщини.

"Велика Британія однією з перших підтримала Український фонд культурної спадщини й уже двічі зробила внесок. Запропонували британській стороні розглянути можливість щорічних внесків до Фонду", – написала Бережна в мережі Facebook за результатами зустрічі.

Також сторони обговорили виставку "Sacred Treasures from Kyiv" у Victoria and Albert Museum, та домовилися продовжувати роботу з іншими британськими музеями, щоб досліджувати походження українських предметів у їхніх колекціях.

Раніше Бережна заявила, що Україна розраховує залучити 15 млн євро до УФКС до кінця 2027 року.

Як повідомлялося, в липні 2025 року Мінкультури з партнерами на Конференції з відновлення у Римі (Італія) презентували нові міжнародні інструменти для підтримки української культури: Альянс культурної стійкості, Український фонд культурної спадщини та Team Europe Ukraine.

На початку листопада 2025 року в Копенгагені (Данія) відбулася друга міжнародна конференція "Співпраця заради стійкості", на якій презентували механізм функціонування УФКС. За результатами конференції Данія, Нідерланди, Польща та Велика Британія заявили, що інвестують EUR3 млн у новостворений Фонд.

Наприкінці січня 2026 року Бережна заявляла, що запуск діяльності УФКС потребує стартового бюджету у розмірі EUR10-15 млн. У червні вона підтвердила, що для повноцінного запуску УФКС потрібно мобілізувати EUR15 млн до кінця 2026 року.

Наразі про свої внески оголосили: Королівство Данія – 10 млн данських крон, Королівство Нідерланди – EUR1 млн, Велика Британія – 200 тис. фунтів стерлінгів, Республіка Польща та Королівство Іспанія – по EUR0,5 млн, Естонська Республіка – EUR20 тис., Латвійська Республіка – EUR50 тис.

На сьогодні, в рамках проєкту раннього реагування УФКС профінансував: EUR30 тис. на технічне обстеження, лабораторні дослідження та підготовку проєкту першочергових протиаварійних робіт Мистецькому арсеналу в Києві; EUR30 тис. на відновлення Українського дому в столиці; екстрену підтримку Національного музею "Чорнобиль", Харківського художнього музею та Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди.

Фонд також працює над облаштуванням понад 1000 кв. м безпечних просторів із потенційною місткістю понад 70 тис. музейних предметів. Для цього адаптують наявні приміщення, які зможуть приймати евакуйовані колекції та забезпечувати належні умови їхнього зберігання.

Окремий напрям роботи Фонду – порятунок рухомої культурної спадщини. Зокрема, УФКС підтримує реставрацію п'яти ікон із Бахмута – історичного міста на сході України, практично повністю зруйнованого російськими військами. Також Фонд виділив EUR50 тис. на цифровий облік та внесення до Реєстру музейних предметів із зон високого ризику та вкрадених росіянами.

Одним із наступних проєктів УФКС стане відбудова зруйнованого окупантами Історико-краєзнавчого музею в Іванкові (Київська обл.), де експонувалися картини української художниці Марії Примаченко.