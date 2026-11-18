Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявила, що Мінкультури працює над новим законом про концертні заходи, а також над законодавчим врегулюванням питання відповідальності за скасовані події.

"Наш головний пріоритет – безпека людей. Ми хочемо, щоб культурні події відбувалися, але потрібно зберігати баланс між концертною діяльністю та захистом глядачів. Також є питання відповідальності за скасовані заходи та витрачені кошти. Зараз ми працюємо над законодавчим врегулюванням цих проблем, щоб правила були справедливими для всіх", – сказала Бережна в інтерв'ю The Bridge Media, відповідаючи на запитання, як Мінкультури планує вирішувати проблему скасування великих концертів через безпекову ситуацію.

Щодо балансу між розвитком концертної індустрії та безпекою людей під час війни, віцепрем'єрка зазначила, що це дуже відповідальне питання.

"Зараз з командою працюємо над новим законом про концертні заходи, аби нормувати ці проблеми. Це непросто, нелегко, але шукаємо рішення та баланс. Адже культура – те, що об'єднує та додає сил у найскладніші часи", – додала вона.

В свою чергу, власник квиткового оператора Concert.ua та концертного майданчика Origin Stage Дмитро Феліксов повідомив, що напередодні відбулася робоча зустріч із заступником міністра культури Євгена Лавро, головою підкомітету з питань музичної індустрії комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики (фракція "Слуга народу"), президентом Всеукраїнської асоціації музичних подій "UAME" Олександром Санченко і представниками подієвої галузі (квитковими операторами, організаторами, представниками майданчиків і державних театрів).

За його словами, сторони обговорювали законопроєкт "Про видовищну діяльність" і нову квиткову інструкцію.

"Квиткова інструкція має описати правила ведення квиткового господарства для операторів, квиткових систем, майданчиків та організаторів. Закріпити вимоги до квитка і інформування споживача. Встановити єдині вимоги обліку та звітності та створити порядок співпраці з державними та комунальними закладами культури", – написав він в мережі Facebook.