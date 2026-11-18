Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна розповіла, що серед українських виконавців слухає DJ Тапольський, Паліндром, OTOY та Назарій Яремчук.

"Дуже люблю слухати музику, особливо коли подорожую. Для мене музика – це спосіб переключитися. Інколи це спосіб розважитися, змінити настрій і створити особливу атмосферу навколо себе. 3 українських виконавців подобається DJ Тапольський (Анатолій Топольський). Я часто згадую драм-н-бейс-концерти на Щекавиці, на які ми ходили ще до повномасштабного вторгнення", – сказала Бережна в інтерв'ю The Bridge Media, відповідаючи на запитання, кого з українських виконавців вона слухає.

Крім того, віцепрем'єрка зазначила, що слухає виконавців Паліндром (Степан Бурбан) та OTOY (В'ячеслав Дрофа), а також любить пісні Назарія Яремчука та українські колядки.

Серед іншого Бережна розповіла, що слідкує за міжнародним пісенним конкурсом "Євробачення" ще з етапу національного відбору.

Як повідомлялося, раніше віцепрем'єрка Тетяна Бережна розповіла, що саме вона споживає з українського культурного продукту, згадала стендап-коміка Сергія Ліпка, виконавців Паліндрома та Артема Пивоварова, фільми Антоніо Лукіча і книгу Маріам Найем.

Також вона вважає, що такі проєкти як "Фабрика зірок" – це чудовий спосіб показати, що в Україні ти можеш розвивати свій талант навіть у такі складні часи.