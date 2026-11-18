Десять країн ЄС направили дипломатичну ноту Європейській комісії з закликом активізувати зусилля, щоб не допустити РФ до участі у Венеційській архітектурній бієнале 2027 року, повідомляє видання Rapporteur.

"З огляду на нинішні геополітичні реалії... не може бути місця для "нормалізації" участі Росії в міжнародних спортивних і культурних заходах, доки в Україні не буде встановлено справедливий і тривалий мир", – зазначається в ноті.

Ці країни – Польща, Австрія, Хорватія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Литва та Швеція – попереджають, що повернення Москви на міжнародну культурну арену може призвести до "нормалізації" її війни проти України.

Зазначається, що цього року РФ повернулася на Венеційську художню бієнале, попри протести з боку інших столиць ЄС і тиск з боку Європейської комісії, після чого Єврокомісія припинила фінансування заходу з боку ЄС, вказавши на можливі порушення санкційного режиму блоку.

Крім того, Європейська комісія наразі готує 22-й пакет санкцій проти РФ, який буде представлено найближчими днями, і очікується, що він міститиме жорсткіші обмеження на видачу віз громадянам РФ, а також заборону на участь російських спортсменів у змаганнях, що проводяться на території ЄС.

Наступна архітектурна виставка проходитиме у Венеції з 8 травня до листопада наступного 2027 року, і наразі незрозуміло, чи РФ візьме в ній участь.