В Україні заходи до Дня гідності та свободи у 2026 році відбудуться під гаслом "Запит на свободу прийнято".

Згідно з повідомленням Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності, цьогоріч програма заходів відзначатиметься різноманітністю та орієнтованістю на широкий спектр громадськості. Зокрема, планується: науковий форум, презентація показу фільму, відкриття тематичних виставок, меморіальні заходи.

Також по всій Україні стартувала соціальна кампанія, яка має гасло "Запит на свободу прийнято".

"Це гасло, що покликане підкреслити зважене рішення і усвідомлений вибір суспільства. Воно переосмислює свободу через мову сучасної комунікації. Звична для цифрового світу фраза набуває нового змісту, оскільки вона позначає відповідь на запит суспільства, готового відстоювати власну гідність, права та майбутнє. Помаранчева революція, Революція Гідності та боротьба проти російської агресії – це різні етапи послідовного утвердження цього вибору", – розповіли в Музеї революції.

Крім того з 21 листопада стартує загальноукраїнський флешмоб #Бути_гідним. Долучитися до нього зможе кожен охочий, поділившись спогадами про Майдани – Помаранчеву революцію та Революцію Гідності, опублікувати дописи в соцмережах з хештегом та доповнити його архівними світлинами подій.

Безпосередньо 21 листопада об 11:30 на алеї Героїв Небесної Сотні в Київ відбудеться відкриття оновленого меморіального простору, покладання квітів, спільна молитва за Україну та борців за її свободу.

Далі о 13:00 пройде відкриття вуличної виставки "Майдани. Україна. Світ"; о 14:00 – презентація фільму "Машина часу Майдан" (Український дім).

День гідності та свободи – це пам'ятна дата, яка в Україні щороку відзначається 21 листопада на честь подій Помаранчевої революції 2004-го та революція Гідності 2013-го років.

Як повідомлялося, заходи до Дня гідності та свободи 2022 року відбувалися під гаслом "Вистояли на Майдані – переможемо у війні", 2023 року – під гаслом "Заряджені гідністю та жагою свободи", 2024 року – "Нас не подолати! 20 років Помаранчевій революції та 11 років Євромайдану", а 2025 року – "День гідності та свободи 21 листопада… і щодня, без вихідних".