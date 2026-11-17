Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявляє, що український фільм "Кіллхаус" сприяв мобілізації у військо мінімум 20 людей.

"Нещодавно був фільм "Кіллхаус", він отримав частину державного фінансування, але більша частина фінансування йшла від бізнесу. Це такий цікавий український військовий екшн, після якого, я знаю, мобілізувалося як мінімум 20 людей. Працює. Тому можемо розповідати про себе історії, на які ми можемо впливати як суспільство", – сказала Бережна на заході Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Global Outlook у Києві у вівторок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Крім того, віцепрем'єрка закликала бізнес долучатися до фінансування культури і підтримувати сучасний український контент.

"Кіллхаус" (Killhouse) – український повнометражний фільм в жанрі тактичний екшн-трилер від режисера Любомира Левицького, прем'єра якого відбулася в квітні 2026 року. З відкритих джерел відомо, що близько 65% бюджету склали власні заощадження режисера та партнерські кошти від бізнесу: співвласника Work.ua, компанії "Дарниця" та бренду "Карпатська джерельна".