Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявляє, що співфінансування від бізнесу та інших джерел в межах ініціативи підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна" складає 2,3 млрд грн.

"Ми започаткували безпрецедентно важливу програму підтримки українського культурного продукту ("Тисячовесна" – ІФ-У). 4 млрд грн було інвестовано з державного бюджету на створення українського культурного продукту. Що дуже важливо, в цій програмі ми також передбачили опцію співфінансування. І повірте, що від бізнесу, від інших джерел нам вдалося залучити 2,3 млрд грн на створення українського культурного продукту", – сказала Бережна на заході Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Global Outlook у Києві у вівторок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що такі інвестиції від бізнесу – це їх спосіб впливати на те, що про Україну почують у світі.

Крім того, приводячи приклади, коли бізнеси останнім часом долучалися як меценати до культурних проєктів, Бережна нагадала, що створення українського національного шрифту Zakon відбувалося за підтримки Work.ua; започаткування державної літературної премії "Воля" відбулося за підтримки ПриватБанку; відновлення палацу Жевуських-Лянцкоронських у селищі Розділ (Стрийський р-н Львівської обл.) буде відбуватися за допомогою інвестицій компанії EFI Group.

Віцепрем'єрка також повідомила, що законопроєкт №15442 щодо меценатської діяльності у сфері культури уже є в порядку денному на наступний пленарний тиждень.

Раніше Бережна заявляла, що законопроєкт №15442 щодо меценатської діяльності необхідно ухвалити до кінця 2026 року, щоб механізм міг запрацювати з початку 2027-го року.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). Після 16 серпня було оголошено 680 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в семи категоріях.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

На "Тисячовесну" в проєкті держбюджету на 2027 рік закладено 5,4 млрд грн, що на 1,4 млрд грн більше, ніж в поточному році.