Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявляє, що за перші десять місяців 2026 року більш ніж на 30% зросла кількість пошкоджених Росією пам'яток.

"Росія системно атакує українські музеї, пам'ятки й друкарні, вивозить музейні колекції з тимчасово окупованих територій. За перші десять місяців цього року кількість пошкоджених Росією пам'яток зросла більш ніж на 30%", – написала Бережна в мережі Facebook за результатами зустрічі з послами та представниками дипломатичного корпусу, щоб представити перші результати Українського фонду культурної спадщини (УФКС/UCHF).

Вона нагадала, що станом на кінець жовтня від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила 2185 пам'яток культурної спадщини та 2 686 закладів культури.

Як повідомлялося, у 2025 році внаслідок російської агресії в Україні зруйновано та пошкоджено 307 пам'яток культурної спадщини та 261 об'єкт культурної інфраструктури. Станом на початок 2026 року пошкоджень зазнали 2446 закладів культури всіх типів, з них 498 – було знищено.