Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна вважає, що такі проєкти як "Фабрика зірок" – це чудовий спосіб показати, що в Україні ти можеш розвивати свій талант навіть у такі складні часи.

"Величезна радість бачити стільки талановитих, молодих, класних людей, які живуть, працюють тут, розвивають свої таланти в Україні. І "Фабрика", звісно ж, в цьому процесі має дуже важливу роль, тому що це чудовий спосіб показати, що в Україні ти можеш розвивати свій талант, ти можеш ставати помітним, ставати успішним, що твоя зірочка може запалитися тут, навіть в складні часи, в яких живе наша держава. Тому "Фабрика" – це щось фантастичне, і я дуже сподіваюся, що зірочок "Фабрики" побачить не лише Україна, і весь світ", – сказала Бережна під час ефіру "Фабрика зірок" на платформі Sweet.tv, частиною запису якого вона поділилася в мережі Instagram, відповідаючи на запитання, якою віцепрем'єрка бачите роль таких проєктів в розвитку української культури в майбутньому.

Також вона нагадала, що в рамках проєкту підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна" можна отримати кошти на розвиток свого музичного проєкту. Зокрема, цьогоріч на музичні проєкти в рамках даної ініціативи буде направлено близько 300 млн грн.

Крім того, вона анонсувала, що подача заявок на "Тисячовесну-2027" розпочнеться в лютому.

"Фабрика зірок" – це українське музичне талант-шоу за форматом Star Academy, яке отримало своє повернення у 2026 році на платформі Sweet.tv.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). Після 16 серпня було оголошено 680 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в семи категоріях.

У категорії "Сучасна музика" перемогло 144 проєкти, серед них проєкти для Ziferblat, Carpetman, Артема Пивоварова, Марини Круть і Victoria Niro.