УІНП: розпочалося оновлення Народної стіни пам'яті Михайлівського монастиря в Києві

У понеділок на вулиці Трьохсвятительській у Києві розпочались роботи з реконструкції та оновлення Народної стіни пам'яті Свято-Михайлівського монастиря на честь загиблих під час Війни за Незалежність України захисників і захисниць, повідомляє Український інститут національної пам'яті (УІНП).

Зазначається, що роботи здійснюються спільнотою "Книга пам'яті полеглих за Україну", МАДФ "Цитадель" та фахівцями, які з 2014 року опікуються проєктом "Стіна пам'яті". Їх планують завершити до 6 грудня 2026 року.

"Реконструкція відбувається на основній частині Стіни – від головної брами Михайлівського Золотоверхого монастиря до Економічних воріт: фахівці встановлюють нові металеві конструкції з нанесеними на них фотографіями полеглих захисників. Дизайн розробили з урахуванням побажань родин загиблих: зберегли розмір фотографій та значно покращили їхню якість за допомогою технологій штучного інтелекту й програм для обробки зображень, зробили однотипними написи , зменшили відстані між фотографіями. Під кожною фотографією вказані прізвища, ім'я та по батькові захисників, їхні військові звання та дати народження і смерті", – йдеться в повідомленні УІНП.

За словами Ярослава Тинченка, який опікується проєктом від імені спільноти "Книга пам'яті полеглих за Україну", новий дизайн дозволяє розмістити значно більше фотографій – до 12 тис.

"На даний момент маємо 4200 фотографій періоду 2014-2021 років. Плюс близько 8 тисяч фотографій загиблих з 24 лютого 2022 року, після повномасштабного вторгнення росії – їх нам передають люди, які опікуються Алеями пам'яті у своїх містах. Окремо слід сказати про кілька тисяч фотографій просто прикріплених до Стіни або наклеєних погорі основних конструкцій – їх ми акуратно знімаємо та складаємо для подальшої роботи спільноти "Книга пам'яті полеглих за Україну", оцифровки й музеєфікації. Хочу звернути увагу родичів та побратимів загиблих, хто власноруч приклеював ці фото: ми плануємо найближчим часом надрукувати їх на окремих секціях Стіни пам'яті (за Економічною брамою)", – додає Тинченко.

Зазначається, що реконструкція здійснюється за сприяння Офісу президента України, Українського інституту нацпам'яті та за фінансової підтримки Благодійного фонду "Ветерани за сильну Україну" і громадської організації "Фундація Течія".

Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв вважає за необхідне трансформувати народний меморіалпам'яті загиблих за Україну біля стіни Свято-Михайлівського монастиря у Києві, а також наполягає на необхідності впорядкування та встановлення просторових меж на народному меморіалі загиблих за Україну на майдані Незалежності.

Колишній голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович вважає, що ситуацію зі стихійними народними меморіалами можна вирішити шляхом пропозиції громадянам нового кращого місця.

Колишня міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова вважає, що дані стихійні народні меморіали загиблим за Україну мають залишитися там де є, але стати менш тимчасовими.

Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Олександр Алфьоров вважає, що стихійний народний меморіал на Майдані Незалежності потребує належного оформлення, зокрема, консервації і меморіалізації.