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Культура

Прем'єра вистави "Міленіалка" відбудеться у театрі їм.Франка 18 листопада

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Прем'єра вистави "Міленіалка" відбудеться у театрі їм.Франка 18 листопада
Фото: Пресслужба Театру ім. І. Франка

У Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка у вівторок, 18 листопада, відбудеться прем'єра вистави "Міленіалка" за п'єсою Ніни Захоженко у постановці режисерки Вероніки Літкевич.

"Це іронічна музична комедія про покоління тридцятирічних, яке виросло з вірою у велике майбутнє, але виявилося зовсім не готовим до реальності дорослого життя… Колись їм обіцяли, що достатньо добре вчитися, багато працювати й вірити у власну винятковість, щоб неодмінно стати успішними та щасливими. Вони росли на діснеївських історіях кохання, мріяли про красиве життя й були переконані, що до тридцяти вже точно знатимуть, ким хочуть бути. А потім настали ті самі тридцять", – йдеться у пресрелізі театру.

Вистава "Міленіалка" за п'єсою Ніни Захоженко у постановці режисерки Вероніки Літкевич у Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка.

У центрі сюжету – молода дівчина Поліна, яка разом зі своїми подругами намагається знайти місце у світі. Разом із героїнями глядачі проживуть кілька важливих етапів новітньої історії, від переосмислення традиційних уявлень про родину й материнство до пандемії коронавірусу та початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Це вистава про покоління, яке встигло пережити кілька криз, змінити професії, розчаруватися в колишніх мріях, навчитися починати все спочатку.

Мова вистави сповнена самоіронії, сарказму, абсурду, музики й гумору.

У творчій команді, яка працює над постановкою Марія Хом'якова (сценографія та костюми), Дмитро Саратський, Вероніка Літкевич (музика), Дмитро Саратський (аранжування), Олександр Кохановський (музичний керівник), Андрій Коляда (музичний керівник-диригент), Сусанна Карпенко (хормейстерка), Ігор Кулешин (балетмейстер), Сергій Невгадовський, Вероніка Слободенюк, Софія Степаненко (художники зі світла), Георгій Дорошенко, Матвій Пряхін (інженери відеоряду).

У виставі задіяні артисти Наталія Ярошенко, Тетяна Олексенко-Жирко, Олександр Ярема, Юрій Вутянов, Дмитро Рибалевський та інші.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#театр_франка #міленіалка #вистава #премєра
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