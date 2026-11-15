Конкурс на пам'ятник Мазепі в Києві планують завершити до вересня 2027р

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти (Держмистецтв) проводить громадське обговорення проєкту програми та умов всеукраїнського відкритого мистецького конкурсу на кращий ескізний проєкт пам'ятника гетьману України Івану Мазепі у Києві.

"Пам'ятник планується встановити на бульварі Тараса Шевченка (Бессарабська площа), навпроти будівлі Бессарабського критого ринку, на ділянці, з якої 8 грудня 2013 року демонтовано пам'ятник В. І. Леніну і де нині облаштовано сквер", – йдеться в повідомленні Агентства.

Зазначається, що конкурс передбачається провести у два тури, а участь у ньому зможуть брати скульптори, архітектори та авторські колективи, до складу яких входять щонайменше скульптор і архітектор.

Зокрема, перший тур передбачає розроблення скульптурно-архітектурної мистецької концепції пам'ятника (монумента) у взаємозв'язку з благоустроєм території конкурсного проєктування (творча ідея, композиційне та образне вирішення); другий тур – розроблення проєктної пропозиції фіналістами, відібраними журі за результатами першого туру, з детальнішим опрацюванням скульптурно-архітектурної концепції пам'ятника, матеріалів, технології виготовлення, рішень із благоустрою прилеглої території.

Згідно з умовами, пам'ятник має органічно інтегруватися в історичне міське середовище бульвару Тараса Шевченка та Бессарабської площі з урахуванням просторових, композиційних і візуальних зв'язків із прилеглою забудовою.

Зокрема, при проєктуванні нових споруд необхідно зберігати цінне історичне розпланування і традиційний характер забудови населених пунктів, цінний природний ландшафт та об'єкти природно-заповідного фонду, оглядові точки і зони, звідки розкриваються види на пам'ятки та їх комплекси.

Журі конкурсу формується до оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, а кількість членів журі становить 9 осіб. До персонального складу журі входять: не менше 6 кваліфікованих фахівців у сферах образотворчого мистецтва, архітектури, містобудування, зокрема представники Національної спілки художників України, Національної спілки архітекторів України; 1 представник Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації; представник Міністерства культури України; представник Українського інституту національної пам'яті.

Членами журі не можуть бути пов'язані особи, а також особи, безпосередньо підпорядковані та підконтрольні один одному за посадою. Члени журі не мають права брати участь у конкурсі та консультувати учасників.

За результатами другого туру конкурсу передбачається присудження таких грошових премій: першу премію – 200 тис. грн – одній проєктній пропозиції; другу премію – 100 тис. грн – одній проєктній пропозиції; третю премію – 50 тис. грн – одній проєктній пропозиції.

Учасникам другого туру, проєктні пропозиції яких допущені до підсумкового оцінювання, але не відзначені першою, другою або третьою грошовою премією, передбачаються заохочувальні грошові премії в розмірі 30 тис. грн кожному. Кількість таких грошових премій залежить від фактичної кількості зазначених проєктних пропозицій і не може перевищувати чотирьох.

Згідно орієнтовного графіку, конкурс мають оголосити на початку січня 2027 року, а результати оголосити наприкінці серпня 2027 року.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський у День Конституції оголосив про встановлення погруддя гетьману Івану Мазепі у Києво-Печерській Лаврі, а також ініціював встановлення пам'ятника І.Мазепі на бульварі Тараса Шевченка на місці демонтованого пам'ятника Володимиру Леніну.

У вересні Кабінет міністрів погодив встановлення пам'ятника Мазепі на бульварі Тараса Шевченка в Києві – на місці демонтованого пам'ятника Леніну.

Раніше голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Олександра Алфьорова прогнозував, що архітектурний конкурс проєктів пам'ятника Мазепі в Києві відбудеться ще в 2026 році.