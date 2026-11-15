Філіппіни перемогли на першому "Євробаченні - Азія" у Бангкоку

Філіппіни перемогли на першому міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення - Азія" (Eurovision Song Contest Asia) у Бангкоку (Таїланд).

У суботу, 14 листопада у Бангкоку пройшов перший в історії конкурс "Євробачення — Азія" (Eurovision Song Contest Asia) на якому перемогла представниця Філіппін виконавиця CARMELLE з піснею піснею "Sobra-Sobra".

Загалом у конкурсі брали участь представники 11 країн: Бангладешу, Бутану, Камбоджі, Лаосу, Малайзії, Монголії, Непалу, Філіппін, Південної Кореї, Таїланду та В'єтнаму.

Як повідомлялося, 71-й міжнародний конкурс "Євробачення-2027" відбудеться у м. Бурґас (Болгарія). Два півфінали конкурсу відбудуться 11 та 13 травня, фінал – 15 травня на Arena Burgas. Наразі участь підтвердило 36 країн.