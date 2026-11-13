Підсумки першого сезону проєкту "1000 хвилин студентського кіно" підіб'ють 17 листопада

Підсумки першого сезону культурно-освітнього проєкту "1000 хвилин студентського кіно" підіб'ють 17 листопада в Навчальному театрі Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого.

"Упродовж кількох місяців на різних культурних майданчиках Києва глядачі побачили понад 100 сучасних короткометражних українських фільмів, створених студентами та випускниками університету... Перший сезон охопив сім публічних показів ігрового, документального й анімаційного кіно", – йдеться у пресрелізі проєкту.

Перший показ – програма з дев'яти короткометражних фільмів – відбувся у липні в Кінолекторії Довженко-Центру.. Роботи студентів і випускників університету були також представлені на "КіноБукеті" у межах Міжнародного фестивалю високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage 2026 та на майданчиках Sense Hub Kyiv. Окрему добірку з 29 робіт присвятили майбутньому 100-річчю української анімації.

У програмі підсумкової події – показ "КРЕМ Special Selection 2026", добірки з 12 короткометражних фільмів, які сформували за результатами глядацьких голосувань та відбору програмного відділу кінознавців студентської культурно-просвітницької платформи КРЕМ ("Кадровий резерв екранних мистецтв").

Проєкт ініціювали Інститут екранних мистецтв КНУТКіТ імені І. Карпенка-Карого та студентська культурно-просвітницька платформа КРЕМ. Його реалізують за сприяння партнерів університету та підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Організатори хочуть зробити "1000 хвилин студентського кіно" щорічною традицією – постійним простором, де студенти й випускники університету зможуть презентувати свої нові кінострічки.