Будівля НАМУ постраждала від нічного російського обстрілу Києва

Будівля Національної академії мистецтв України (НАМУ) постраждала внаслідок нічного російського обстрілу Києва.

Зокрема, галузева академія опублікувала в мережі Facebook фото з написом: "Наслідки нічної атаки на Київ".

На зображеннях видно, що у будівлі НАМУ вибито безліч вікон. Чи є інші пошкодження, крім цих, не відомо.

Як повідомлялося, внаслідок удару БПЛА по будівлі Національної академії наук 28 вересня спалахнула пожежа на верхніх поверхах, будівля зазнала значних пошкоджень. Відомо про двох загиблих.