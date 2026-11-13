"Суспільне" збільшило кількість учасників, які можуть потрапити до лонгліста нацвідбору на "Євробачення-2027"

Суспільне мовлення внесло зміни до правил національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2027", яким збільшило з 12 до 18 кількість учасників, які можуть потрапити до лонгліста.

"З ініціативи музичного продюсера Дмитра Шурова лонгліст учасників нацвідбору було розширено, щоб більше учасників отримали шанс пройти до наступного етапу нацвідбору. При цьому остаточне рішення щодо переліку учасників лонгліста буде прийнято оргкомітетом після опрацювання отриманих заявок", – цитує "Суспільне" виконавчу продюсерку творчого об'єднання "Євробачення" Оксану Скибінську.

Раніше повідомлялося, що на нацвідбір-2027 подалися 153 сольних виконавців та 48 гуртів, а також у переліку заявок – восьмеро музикантів, які були учасниками нацвідборів на "Євробачення" в різні роки. Окрім того, заявки подали не лише українці, а й артисти з Нідерландів, Великої Британії, Норвегії та Чехії.

Далі, за результатами попереднього відбору буде сформовано лонгліст учасників, які продовжать брати участь у нацвідборі, їм запропонують укласти договір із "Суспільним" до 24 листопада.

Учасники лонгліста повинні будуть пройти прослуховування за участі музичного продюсера Дмитра Шурова, в якому обов'язкова особиста участь.

Пізніше серед учасників лонгліста, які не потраплять до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування, воно визначить ще одного учасника фіналу.

Переможця нацвідбору оберуть в лютому 2027 року за результатами голосування журі та глядачів.

Як повідомлялося, у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" у австрійському Відні перемогла представниця Болгарії DARA. Українська виконавиця Leléka з піснею Ridnym посіла 9-е місце.

71-й міжнародний конкурс "Євробачення-2027" відбудеться у м. Бурґас (Болгарія). Два півфінали конкурсу відбудуться 11 та 13 травня, фінал – 15 травня на Arena Burgas. Наразі участь підтвердило 36 країн.

Раніше стало відомо, що Ірландська телерадіокомпанія Raidio Teilifis Eireann (RTE) заявила, що країна не братиме участі в щорічному музичному конкурсі "Євробачення" й відмовляється від його трансляції у 2027 році на знак протесту проти дій Ізраїлю в Секторі Гази. Нідерландська телерадіокомпанія AVROTROS теж заявляла, що знову відмовляється від трансляції "Євробачення" у 2027 році на знак протесту проти участі в ньому Ізраїлю.

У 2026 році Ірландія та Нідерланди вже бойкотували захід разом з Ісландією, Іспанією та Словенією. Тоді низка країн закликала EBU відсторонити Ізраїль від "Євробачення" через його залученість до конфлікту на Близькому Сході. Однак організатори залишили цю країну в списку учасників.

Країна-переможець міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", у якій триває збройний конфлікт чи чутлива геополітична ситуація, не зможе приймати у себе конкурс, інша країна проводитиме його від свого імені, йдеться у змінених правилах "Євробачення".