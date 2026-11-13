Бережна про переможця "Тисячовесни" фільм "Вертеп в хату": вони кажуть, що це відповідник комедії на кшталт "Сам удома"

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна зазначає, що зі слів авторів фільм-переможець проєкту "Тисячовесна" "Вертеп в хату" має стати відповідник різдвяної комедії на кшталт популярної стрічки "Сам удома".

"Вони кажуть, що це їх відповідник різдвяної комедії на кшталт "Сам удома", який завжди був популярний і отримував великий попит перед Різдвом. Загалом виглядає як амбіція показати, що українська культура має свої традиції, які інколи конвертують зло в добро", – сказала Бережна в сюжеті проєкту BIHUS Info, який присвячений програмі "Тисячовесна".

Проєкт ТОВ "В. І. П. Тернопіль" "Вертеп в хату" є переможцем фінального пітчингу "Тисячовесни-2026" в категорії "Ігрові фільми та серіали". Зазначається, що це різдвяна комедія про дрібних аферистів, які маскуються під святковий вертеп, щоб потрапити до заможних будинків.

Загальна вартість проєкту становить 30,6 млн грн, з яких держава профінансує 24,5 млн грн. Філь мають зняти до грудня 2027 року включно.

Керівником і засновником ТОВ "В. І. П. Тернопіль" (українська продакшн-компанія та гумористичний проєкт, пов'язаний із командою Ліги сміху "VIP Тернопіль") є шоумен і депутат Тернопільської міської ради від "Слуги народу" Віктор Гевко. Його брат Володимир Гевко є народним депутатом від фракції "Слуга народу".

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). Після 16 серпня було оголошено 680 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в семи категоріях.

У фінальному пітчингу продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Ігрові фільми та серіали" перемогли 92 повнометражні і короткометражні проєкти різних жанрів. Серед них фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату".