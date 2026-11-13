Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Культура

Бережна про переможця "Тисячовесни" фільм "Вертеп в хату": вони кажуть, що це відповідник комедії на кшталт "Сам удома"

2 хв читати
Додати як джерело
Бережна про переможця "Тисячовесни" фільм "Вертеп в хату": вони кажуть, що це відповідник комедії на кшталт "Сам удома"

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна зазначає, що зі слів авторів фільм-переможець проєкту "Тисячовесна" "Вертеп в хату" має стати відповідник різдвяної комедії на кшталт популярної стрічки "Сам удома".

"Вони кажуть, що це їх відповідник різдвяної комедії на кшталт "Сам удома", який завжди був популярний і отримував великий попит перед Різдвом. Загалом виглядає як амбіція показати, що українська культура має свої традиції, які інколи конвертують зло в добро", – сказала Бережна в сюжеті проєкту BIHUS Info, який присвячений програмі "Тисячовесна".

Проєкт ТОВ "В. І. П. Тернопіль" "Вертеп в хату" є переможцем фінального пітчингу "Тисячовесни-2026" в категорії "Ігрові фільми та серіали". Зазначається, що це різдвяна комедія про дрібних аферистів, які маскуються під святковий вертеп, щоб потрапити до заможних будинків.

Загальна вартість проєкту становить 30,6 млн грн, з яких держава профінансує 24,5 млн грн. Філь мають зняти до грудня 2027 року включно.

Керівником і засновником ТОВ "В. І. П. Тернопіль" (українська продакшн-компанія та гумористичний проєкт, пов'язаний із командою Ліги сміху "VIP Тернопіль") є шоумен і депутат Тернопільської міської ради від "Слуги народу" Віктор Гевко. Його брат Володимир Гевко є народним депутатом від фракції "Слуга народу".

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). Після 16 серпня було оголошено 680 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в семи категоріях.

У фінальному пітчингу продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Ігрові фільми та серіали" перемогли 92 повнометражні і короткометражні проєкти різних жанрів. Серед них фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату".

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#тисячовесна #кінематограф #вертеп
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Ухвалення законопроєкту №14391 дозволить уникнути зайвих витрат на перебування українських культурних цінностей за кордоном – Бережна

Ухвалення законопроєкту №14391 дозволить уникнути зайвих витрат на перебування українських культурних цінностей за кордоном – Бережна

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна наполягає на якнайшвидшому ухвалені в цілому законопроєкту №14391…

Читати
В Мінкультури думають над підтримкою кінотеатрів, але виплати в "Дії" на кіно наразі не обговорюються, – Бережна

В Мінкультури думають над підтримкою кінотеатрів, але виплати в "Дії" на кіно наразі не обговорюються, – Бережна

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що у відомстві опрацьовують питання підтримки кінотеатрі…

Читати
Український скрипаль Богдан Луц став кращим на престижному польському конкурсі імені Генрика Венявського

Український скрипаль Богдан Луц став кращим на престижному польському конкурсі імені Генрика Венявського

Богдан Луц отримав першу премію, другою премією нагородили китаянку Цзіньчжу Лі, третя дісталася представниці Південної Кореї Субін Лі. Результати…

Читати