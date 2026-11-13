Бережна: пул експертів на наступну "Тисячовесну" буде мінятися

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що в межах проєкту "Тисячовесна" 2027 року буде змінюватися пул експертів, збільшуватиметься кількість комісій, а також встановлюватимуться чіткіші рекомендації щодо документів заявників.

"Ми створили систему для уникнення конфлікту інтересів. Ми розуміємо, що у нас було 2460 заявок і ці заявки були розподілені на різні категорії… Було 180 експертів, які оцінювали ці проєкти. Звісно ж, ми намагалися із самого початку робити так, щоб експерт, який подавав свою заявку в ігрове кіно, не міг бути в категорії ігрового кіно", – сказала Бережна в сюжеті проєкту BIHUS Info, який присвячений програмі "Тисячовесна", відповідаючи на запитання про конфлікти інтересів і пов'язаність експертів на пітчингу.

Вона заявила, що пул експертів на наступну "Тисячовесну" буде мінятися, а Мінкультури намагатиметься зробити більше комісій за напрямком "Кіно", зокрема буде виділена окрема комісія для дебютів.

Також віцепрем'єрка додала, що вірогідно до наступного конкурсу буде краще пропрацьована визначеність з приводу документів, кошторису і рекомендацій щодо сценаріїв, аби уникнути суперечностей.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). Після 16 серпня було оголошено 680 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в семи категоріях.

Після цього декілька тижнів в соціальних мережах точаться дискусії щодо результатів фінального пітчингу. Зокрема, найбільше нарікань було на можливий конфлікт інтересів, так як деякі експерти, що оцінювали проєкти, також були і учасниками конкурсу.

У свою чергу віцепрем'єрка – міністерка культури Тетяна Бережна заявляла, що уникнути ситуації, коли на "Тисячовесні" люди є одночасно і експертами, і аплікантами неможливо, але правових підстав для перегляду рішень пітчингу немає.

Крім того, Національна спілка кінематографістів України закликає Мінкультури і Держкіно створити робочу групу з підготовки пропозицій щодо вдосконалення процедури пітчингу "Тисячовесни-2027".

Згодом Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження за позовом активістки і краєзнавиці, голови ГО "Громадський рух "Почайна" Аннабелли Моріни до Кабінету міністрів щодо визнання протиправними та нечинними деяких норм положень про проведення конкурсу у межах "Тисячовесни".

За словами віцепрем'єрки Бережної, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році. Крім того, планується запровадити регулювання залучення штучного інтелекту (ШІ), підняття прохідного балу на пітчинг, розділення дебютантів і досвідчених заявників.

Крім того, Бережна заявляє, що в проєкті "Тисячовесна" в 2027 році можуть з'явитися чіткі обмеження, які заборонятимуть участь у проєктах для митців і артистів, які взаємодіяли із Росією під час війни.