Львівська митниця передала до природознавчого музею скам’янілість кейхозавра віком близько 230 млн років

Львівська митниця передала на тимчасове зберігання до Державного природознавчого музею Національної академії наук України скам’янілу плиту з відбитком повного скелета стародавньої морської рептилії, повідомила Державна митна служба України (ДМС) у Телеграм-каналі в пʼятницю.

За результатами спеціалізованого дослідження встановлено, що зразок належить до роду кейхозаврів (Keichousaurus), які жили приблизно 240–230 млн років тому. Експерти підтвердили автентичність знахідки та зазначили, що вона має високу культурну, наукову й колекційну цінність.

За морфологічними ознаками та характером збереження фахівці припускають, що зразок походить із провінції Гуйчжоу в Китаї. Орієнтовна ринкова вартість подібних автентичних скам’янілостей невеликих тріасових морських рептилій може становити від $1 тис. до $5 тис.

“Відтепер знахідка перебуватиме на тимчасовому зберіганні в музейній установі, де її зможуть досліджувати науковці”, - додали в ДМС.