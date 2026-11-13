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Культура

Львівська митниця передала до природознавчого музею скам’янілість кейхозавра віком близько 230 млн років

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Львівська митниця передала до природознавчого музею скам’янілість кейхозавра віком близько 230 млн років
Фото: ДМС

Львівська митниця передала на тимчасове зберігання до Державного природознавчого музею Національної академії наук України скам’янілу плиту з відбитком повного скелета стародавньої морської рептилії, повідомила Державна митна служба України (ДМС) у Телеграм-каналі в пʼятницю.

За результатами спеціалізованого дослідження встановлено, що зразок належить до роду кейхозаврів (Keichousaurus), які жили приблизно 240–230 млн років тому. Експерти підтвердили автентичність знахідки та зазначили, що вона має високу культурну, наукову й колекційну цінність.

За морфологічними ознаками та характером збереження фахівці припускають, що зразок походить із провінції Гуйчжоу в Китаї. Орієнтовна ринкова вартість подібних автентичних скам’янілостей невеликих тріасових морських рептилій може становити від $1 тис. до $5 тис.

“Відтепер знахідка перебуватиме на тимчасовому зберіганні в музейній установі, де її зможуть досліджувати науковці”, - додали в ДМС.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · економіка, уряд, парламент
#музей #динозавр #дмс
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