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Держетнополітики перевірить Черкаську єпархію УПЦ (МП) на можливі зв'язки із РПЦ

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Держетнополітики перевірить Черкаську єпархію УПЦ (МП) на можливі зв'язки із РПЦ

Дослідницька група Державної служби України з етнополітики та свободи совісті 13 листопада розпочне проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості Управління Черкаської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

"Відповідне рішення ухвалене наказом ДЕСС на виконання вимог закону "Про свободу совісті та релігійні організації" та порядку проведення дослідження щодо наявності ознак афілійованості релігійних організацій з іноземними релігійними організаціями, діяльність яких в Україні заборонена", – йдеться в повідомленні служби.

Зазначається, що відомство діє винятково в межах чинного законодавства та з повагою до релігійної свободи.

Як повідомлялося, 9 травня 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

В липні 2025 року Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено. А також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов'язані з УПЦ (МП). 27 серпня Держетнополітики визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ.

В кінці жовтня 2025 року Держетнополітики виявила ознаки афілійованості Корецького монастиря (МП) з РПЦ.

В кінці травня 2026 року Держетнополітики визнало монастир "Голосіївська пустинь" УПЦ (МП) афілійованим із РПЦ.

22 липня 2026 року Держетнополітики виявила ознаки афілійованості Почаївської лаври з РПЦ.

У середині жовтня Держетнополітики визнало Запорізьку єпархію УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ.

Наприкінці жовтня Держетнополітики виявила ознаки афілійованості управління Балтської єпархії УПЦ (МП) з РПЦ.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#упц #черкащина #десс
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