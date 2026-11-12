Мінкультури запустило спеціалізований онлайн-ресурс для захисту культурної спадщини в межах Гаазької конвенції

Міністерство культури України запустило спеціалізований онлайн-ресурс – платформу "Культура захисту", яка допомагає застосовувати положення Гаазької конвенції 1954 року та двох протоколів до неї.

"Тут можна знайти міжнародні й українські правові документи, практичні рекомендації, аналітичні матеріали, а також інформацію про пошкодження пам'яток унаслідок російської агресії та відповідальність за злочини проти культурної спадщини", – йдеться в повідомленні міністерства.

Ознайомитися з платформою можна за посиланням: https://cultureprotect.org/

Зазначається, що Україна вже домоглася внесення 46 об'єктів до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом ЮНЕСКО, і платформа допоможе фахівцям ефективніше використовувати міжнародне право, залучати світову спільноту до збереження українських пам'яток і формувати доказову базу для притягнення РФ до відповідальності.

Очікується, що платформа стане у нагоді представникам державних органів, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцям, фахівцям із культурної спадщини, юристам і дослідникам.

Зокрема, за допомогою ресурсу вони зможуть готувати документи для міжнародного захисту культурних цінностей, організовувати моніторинг їхнього стану, документувати порушення та використовувати міжнародні правові механізми для збереження української культурної спадщини

Так, на платформі доступні: інтерактивна карта об'єктів під посиленим захистом з інформацією про об'єкти та їхнє розташування; інструменти для підготовки номінаційних досьє, необхідних для внесення об'єктів до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом; інструменти для підготовки запитів на організацію місій ad hoc моніторингу відповідно до Другого протоколу; матеріали про зафіксовані посягання на українські культурні цінності під посиленим захистом під час війни; українські переклади міжнародних документів, зокрема керівних настанов щодо застосування Гаазької конвенції та протоколів до неї; експертне дослідження щодо міжнародно-правової відповідальності за посягання на культурні цінності під посиленим захистом, підготовлене на виконання рішення, ініційованого Україною; аналітичний огляд розвитку відповідальності за посягання на культурні цінності в історичній ретроспективі; постатейний аналіз виконання положень Гаазької конвенції 1954 року та двох протоколів до неї в Україні.

Також окремі розділи містять національні та міжнародні нормативно-правові акти, пов'язані із захистом культурних цінностей, а також матеріали про цивільно-військове співробітництво у цій сфері.

Зазначається, що кураторкою платформи є Ліна Дорошенко – національна координаторка з питань імплементації Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту та двох протоколів до неї.

Платформу створено у партнерстві Мінкультури з громадською організацією "Культура захисту" за підтримки Благодійного фонду "Відродження".