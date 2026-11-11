Театри України та Румунії розпочали спільний проєкт з обміну сучасною драматургією

"Театр на Жуках" (Харків) та театр Reactor (Клуж-Напока) запустили проєкт "Театральні вікна: Україна-Румунія", в рамках якого відкриють для українських і румунських театральних фахівців і поціновувачів театру сучасну драматургію країн-сусідів, йдеться у спільному пресрелізі у середу.

"В рамках проєкту ми відкрили одне одному доступ до широкого кола сучасних п’єс, і українські та румунські режисери отримали можливість обрати матеріал для роботи. Далі відбудуться публічні читання цих текстів у Клуж-Напоці і Харкові", -- наводяться у повідомленні слова керівника проєкту, драматурга і співзасновника "Театру на Жуках" Дмитра Тернового.

За його словами, це буде певний прецедент, бо раніше сучасна румунська драма настільки концентровано не представлялася.

Терновий додав, що Клуж-Напока вважається одним з головних театральних міст Румунії завдяки потужній школі та фестивалям, тоді як Харків славиться своєю театральною традицією і профільною освітою, до того ж обидва міста є значущими студентськими центрами, і таким чином проєкт створює передумови для розвитку культурних зв’язків між двома містами.

"Ми в своїй діяльності завжди прагнемо активувати соціальну функцію театру, і цей проєкт, безперечно, втілює це прагнення. Представляючи серію текстів, написаних українськими драматургами, ми створюємо простір для глибшого розуміння того, що відбувається у нашому найближчому оточенні та відкриваємо глядачам доступ до різних точок зору", -- зі свого боку прокоментував проєкт керівник румунського театру Reactor Дору Талос.

Українські і румунські режисери вже обрали тексти, які звучатимуть під час читань. У Клуж-Напоці 20-22 листопада представлять п’єси: «Молочайник» Оксани Гриценко, «Марафон Російська рулетка» Катерини Пенькової, «Нью-Йорк» Олександра Жугана та «Я норм» Ніни Захоженко, які розповідають про війну з різних перспектив (життя під окупацією, досвід військових, підлітків, тощо).

У Харкові 7-9 грудня будуть представлені тексти відомих румунських драматургинь: "Я люблю суші" Іоани Хогман, "Слава" Алекси Бакану, "Під водою" Іоани Толоарґе.

Після завершення проєкту переклади всіх семи п’єс залишаться у відкритому доступі, їх також передадуть театрам і драматичним школам України та Румунії.

“Ми розглядаємо цей українсько-румунський проєкт як пілотний, і в подальшому маємо намір поширювати цей досвід на інші європейські країни”, - додав Терновий.

Проєкт “Театральні вікна: Україна - Румунія” реалізується в межах проєкту ZMINA:Resilience, за підтримки фонду IZOLYATSIA (Україна), організації Malý Berlín (Словаччина) та за участі мережі Trans Europe Halles (Швеція) і співфінансується Програмою Європейського Союзу «Креативна Європа».