Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Культура

Бережна про "Тисячовесну-2026": вважаю, що нам вдалося все якомога більш об'єктивно і безскандально

2 хв читати
Додати як джерело
Бережна про "Тисячовесну-2026": вважаю, що нам вдалося все якомога більш об'єктивно і безскандально
Фото: Мінкультури

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що відомству вдалося в 2026 році реалізувати ініціативу підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна" якомога більш об'єктивно і безскандально.

"Ініціатива президента "Тисячовесна" – це було 4 млрд грн, це безпрецедентні гроші в культуру, це дуже відповідальні гроші. Ми як Мінкульт зробили все, щоб використати їх правильно, розподілити якомога більш об'єктивно і безскандально. Я вважаю, що нам це вдалося, хоча розмови, звісно ж, були", – сказала Бережна на Форумі "Всеохопна оборона: від концепції до дій" у середу в Києві, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що в межах проєкту митці підняли дуже багато цікавих тем про людей, які вклалися в творення української культури і історії.

"Думаю, про "Тисячовесну" можна буде говорити вже тоді, коли ми побачимо те, що створюється", – заявила віцепрем'єрка.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). Після 16 серпня було оголошено 680 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в семи категоріях.

Після цього декілька тижнів в соціальних мережах точаться дискусії щодо результатів фінального пітчингу. Зокрема, найбільше нарікань було на можливий конфлікт інтересів, так як деякі експерти, що оцінювали проєкти, також були і учасниками конкурсу.

У свою чергу віцепрем'єрка – міністерка культури Тетяна Бережна заявляла, що уникнути ситуації, коли на "Тисячовесні" люди є одночасно і експертами, і аплікантами неможливо, але правових підстав для перегляду рішень пітчингу немає.

Крім того, Національна спілка кінематографістів України закликає Мінкультури і Держкіно створити робочу групу з підготовки пропозицій щодо вдосконалення процедури пітчингу "Тисячовесни-2027".

Згодом Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження за позовом активістки і краєзнавиці, голови ГО "Громадський рух "Почайна" Аннабелли Моріни до Кабінету міністрів щодо визнання протиправними та нечинними деяких норм положень про проведення конкурсу у межах "Тисячовесни".

За словами віцепрем'єрки Бережної, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році. Крім того, планується запровадити регулювання залучення штучного інтелекту (ШІ), підняття прохідного балу на пітчинг, розділення дебютантів і досвідчених заявників.

Крім того, Бережна заявляє, що в проєкті "Тисячовесна" в 2027 році можуть з'явитися чіткі обмеження, які заборонятимуть участь у проєктах для митців і артистів, які взаємодіяли із Росією під час війни.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#тисячовесна #бережна #мінкульт
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Ухвалення законопроєкту №14391 дозволить уникнути зайвих витрат на перебування українських культурних цінностей за кордоном – Бережна

Ухвалення законопроєкту №14391 дозволить уникнути зайвих витрат на перебування українських культурних цінностей за кордоном – Бережна

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна наполягає на якнайшвидшому ухвалені в цілому законопроєкту №14391…

Читати
В Мінкультури думають над підтримкою кінотеатрів, але виплати в "Дії" на кіно наразі не обговорюються, – Бережна

В Мінкультури думають над підтримкою кінотеатрів, але виплати в "Дії" на кіно наразі не обговорюються, – Бережна

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що у відомстві опрацьовують питання підтримки кінотеатрі…

Читати
Український скрипаль Богдан Луц став кращим на престижному польському конкурсі імені Генрика Венявського

Український скрипаль Богдан Луц став кращим на престижному польському конкурсі імені Генрика Венявського

Богдан Луц отримав першу премію, другою премією нагородили китаянку Цзіньчжу Лі, третя дісталася представниці Південної Кореї Субін Лі. Результати…

Читати
Після повномасштабного вторгнення 24% українських читачів повністю припинили читати книжки російською – дослідження

Після повномасштабного вторгнення 24% українських читачів повністю припинили читати книжки російською – дослідження

Після початку повномасштабного вторгнення 24% українських читачів повністю припинили читати книжки російською мовою, ще 25% стали читати їх значно рі…

Читати