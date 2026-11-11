Бережна про "Тисячовесну-2026": вважаю, що нам вдалося все якомога більш об'єктивно і безскандально

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що відомству вдалося в 2026 році реалізувати ініціативу підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна" якомога більш об'єктивно і безскандально.

"Ініціатива президента "Тисячовесна" – це було 4 млрд грн, це безпрецедентні гроші в культуру, це дуже відповідальні гроші. Ми як Мінкульт зробили все, щоб використати їх правильно, розподілити якомога більш об'єктивно і безскандально. Я вважаю, що нам це вдалося, хоча розмови, звісно ж, були", – сказала Бережна на Форумі "Всеохопна оборона: від концепції до дій" у середу в Києві, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що в межах проєкту митці підняли дуже багато цікавих тем про людей, які вклалися в творення української культури і історії.

"Думаю, про "Тисячовесну" можна буде говорити вже тоді, коли ми побачимо те, що створюється", – заявила віцепрем'єрка.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). Після 16 серпня було оголошено 680 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в семи категоріях.

Після цього декілька тижнів в соціальних мережах точаться дискусії щодо результатів фінального пітчингу. Зокрема, найбільше нарікань було на можливий конфлікт інтересів, так як деякі експерти, що оцінювали проєкти, також були і учасниками конкурсу.

У свою чергу віцепрем'єрка – міністерка культури Тетяна Бережна заявляла, що уникнути ситуації, коли на "Тисячовесні" люди є одночасно і експертами, і аплікантами неможливо, але правових підстав для перегляду рішень пітчингу немає.

Крім того, Національна спілка кінематографістів України закликає Мінкультури і Держкіно створити робочу групу з підготовки пропозицій щодо вдосконалення процедури пітчингу "Тисячовесни-2027".

Згодом Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження за позовом активістки і краєзнавиці, голови ГО "Громадський рух "Почайна" Аннабелли Моріни до Кабінету міністрів щодо визнання протиправними та нечинними деяких норм положень про проведення конкурсу у межах "Тисячовесни".

За словами віцепрем'єрки Бережної, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році. Крім того, планується запровадити регулювання залучення штучного інтелекту (ШІ), підняття прохідного балу на пітчинг, розділення дебютантів і досвідчених заявників.

Крім того, Бережна заявляє, що в проєкті "Тисячовесна" в 2027 році можуть з'явитися чіткі обмеження, які заборонятимуть участь у проєктах для митців і артистів, які взаємодіяли із Росією під час війни.