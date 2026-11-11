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Культура

Бережна: участь РФ і Білорусі в EXPO 2027 у Белграді буде для нас викликом

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Бережна: участь РФ і Білорусі в EXPO 2027 у Белграді буде для нас викликом

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що участі України у Всесвітній спеціалізованій виставці "Експо-2027", яка відбудеться у Белграді (Сербія), буде викликом через присутність там Росії і Білорусі.

"Намагання Росії бути присутньою на різних культурних майданчиках – це ніщо інше, як спроба нормалізувати війну. Вони дивляться – де ж це їхні червоні лінії. Чи дозволять вони (організатори заходів – ІФ-У) нам без скандалів потрапити на Венеційській бієнале чи кінофестиваль в Берліні. Якщо дозволять без скандалів, то значить вони вже звикли до цієї війни, їх все влаштовує. Тут важко знаходити мотивацію боротися", – сказала Бережна на Форумі "Всеохопна оборона: від концепції до дій" у середу в Києві, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Вона констатувала, що спроби України заборонити цьогоріч участь РФ у Венеційському бієнале була неуспішною, хоча робота велася на різних рівнях: від віз до фінансування.

"Можливо через два роки це матиме успіх. Ми не можемо переставати боротися з присутністю РФ, тому що це буде означати те, що нас все влаштовує. Це забирає дуже багато зусиль, які ми могли би присвятити видимості нашого павільйону", – наголосила віцепрем'єрка.

Крім того, вона пригадала, що на EXPO 2025 в Осаці (Японія) Росії не було, бо для організаторів це було зрозумілою позицією.

"Водночас, одним з викликів, який маємо в наступному році – це EXPO у Белграді в Сербії, де Росія буде, де Білорусь буде, де буде Україна. Як заменеджети присутність наших ворогів там, але показати все що ми хочемо показати у своєму павільйоні? Це виклик для нас", – розповіла Бережна.

Як повідомлялося, 13 квітня 2025 року Україна офіційно відкрила свій виставковий простір на EXPO 2025 в Осаці (Японія), генеральною комісаркою Українського павільйону була Тетяна Бережна. За шість місяців український павільйон прийняв понад 3 млн відвідувачів.

У вересні Кабінет міністрів підтримав пропозицію Міністерства економіки та довкілля та Міністерства культури щодо участі України у Всесвітній спеціалізованій виставці "Експо-2027", яка відбудеться з 15 травня по 15 серпня 2027 року у м. Белграді (Сербія). Генеральним комісаром національної секції України на виставці є віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністрка культури Тетяна Бережна.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#білорусь #експо2027 #бережна #росія
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