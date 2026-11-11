Раді пропонують забезпечити додаткове фінансування бібліотек за рахунок передачі майна в оренду

Народний депутат Сергій Гривко (фракція "Слуга народу") пропонує Верховній Раді забезпечити додаткове фінансування розвитку бібліотек за рахунок передачі майна в оренду і надходжень від використання прилеглих до них територій.

Законопроектом №16222 від 10 листопада 2026 року пропонується внести зміни до закону "Про бібліотеки і бібліотечну справу".

Змінами пропонується прямо закріпити право бібліотек передавати майно в користування (оренду) фізичним та юридичним особам, а також розширити джерела додаткового фінансування бібліотек за рахунок надходжень від використання прилеглих до них територій.

Крім того, пропонується встановити спеціальні правила використання бібліотеками державної та комунальної форм власності коштів, отриманих від передачі в оренду приміщень і використання прилеглих територій.

Передбачається, що грошові надходження від зазначеної діяльності, які відповідно до законодавства залишаються у розпорядженні відповідної бібліотеки, розподілятимуться за такими напрямами: 50% – на розвиток бібліотеки; 50% – на оплату праці працівників відповідної бібліотеки.

При цьому визначається широкий перелік напрямів використання коштів на розвиток бібліотек, що охоплює модернізацію та ремонт приміщень, оновлення матеріально-технічної бази, придбання книжкової продукції, поповнення й збереження бібліотечних фондів, розвиток електронних ресурсів, цифровізацію бібліотечних послуг, облаштування сучасних просторів для читання, навчання, творчості та відпочинку.

Окремо передбачається можливість спрямування коштів на забезпечення доступності бібліотечних приміщень і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

В той же час, кошти, передбачені на оплату праці працівників бібліотек, можуть використовуватися для виплати премій, доплат, надбавок та інших передбачених законодавством форм матеріального заохочення.

Як повідомлялося, віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що в Україні близько 11 тис. бібліотек і багато з них потребують переосмислення. Зокрема, вона вважає, що бібліотеки мають стати більш функціональним мультидисциплінарними просторами.

22 червня заступниця міністра культури України Богдана Лаюк заявила, що їй не подобається ідея, що бібліотеки необхідно перетворити на культурні хаби чи культурні центри, а також, що вона проти того, щоб просто говорити про закриття бібліотек.

Проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає збільшення на 134,3% фінансування Українського інституту книги (УІК), порівняно з 2026 роком, зокрема закладено 272,3 млн грн на компенсацію оренди для книгарень, а також 100 млн грн – на поповнення бібліотечних фондів.

Стратегія читання передбачає у 2026-28 роках забезпечення доступу до книжок у населених пунктах, в яких відсутні бібліотеки чи книгарні шляхом розвитку нестаціонарних форм бібліотечного обслуговування, зокрема пересувних бібліотек.

Керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко підтримує ідею надати право бібліотекам продавати книжки за умови реалізації реформи закладів культури.