Бережна: Запрошую долучатися до команди Мінкультури всіх, хто хоче розвивати українську культуру

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна закликала долучатися до команди Мінкультури всіх, хто хоче застосувати свій досвід і знання для розвитку української культури.

"Україні потрібні люди, які готові брати відповідальність, хочуть змінювати країну… Запрошую долучатися до команди Мінкульту всіх, хто хоче застосувати свій досвід і знання для розвитку української культури", – написала Бережна в мережі Facebook за результатами участі в дискусії на ярмарку вакансій "Сектор Змін" від Lobby X.

Вона зауважила, що державна служба має свої виклики: велика відповідальність, часом ненормований графік, обмежені ресурси та процедури, які іноді потребують більше часу, ніж хотілося б.

"Понад 10 років працювала в юридичній сфері, перш ніж у 2022 році долучилась до державного сектору. Тоді мені хотілося не лише трактувати і застосовувати нормативні акти, а й впливати на їхній зміст для забезпечення суспільного інтересу. І це одна з найбільших переваг роботи на державу: якщо бачиш проблему, маєш можливість безпосередньо впливати на її вирішення", – розповіла віцепрем'єрка.

Як повідомлялося, 21 жовтня 2025 року Верховна Рада призначила Тетяну Бережну на посаду віцепрем'єр-міністра з гуманітарної політики – міністра культури України, яка до цього займала посаду в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій. Раніше, 17 червня 2022 року вона працювала на посаді заступницею міністра економіки України, а 23 липня 2025 року була перепризначена заступницею міністра економіки в об'єднане Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.