УКФ презентував програми 10-го грантового сезону

Виконавча директорка Українського культурного фонду (УКФ) Анастасія Образцова презентувала програму 10-го грантового сезону під назвою "Ідеї різні. Правила одні".

"У новому сезоні діятимуть 10 грантових програм, три з яких наразі перебувають на етапі фінального доопрацювання. Усі вони об'єднані гаслом "Ідеї різні. Правила одні", що підкреслює ключовий принцип інституції – відкритість до найрізноманітніших ініціатив за умови прозорих і єдиних для всіх правил участі", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Фонді.

Зазначається, що серед анонсованих діятимуть шість вже знайомих спільноті програм: "Стипендії", "Стійкість суспільства через культуру", "Культура під час війни", "Культурна спадщина", "Культура. Регіони" та "Флагманські події".

Крім того, стартує окрема програма "Сценічне мистецтво", спрямована на підтримку опери, балету, театральних постановок та інших перформативних практик. Бюджет одного проєкту у межах цієї програми становитиме від 500 тис. до 3 млн грн.

"Зміни торкнулися і структури наявних програм. У межах "Культури під час війни" додали ЛОТ "Культурний дашборд", покликаний підтримати прикладні дослідження, оцінку впливів та формування баз аналітичних і статистичних даних. На реалізацію одного проєкту у межах цього конкурсу передбачено від 300 до 500 тисяч гривень. Головний акцент – практична користь: результати досліджень не повинні залишатися на папері, а мають бути обов'язково імплементовані відповідними інституціями чи органами влади", – розповіли у Фонді.

Також у програмі "Культура. Регіони" виділили ЛОТ "Локальна подія" з фінансуванням від 500 тис. до 2 млн грн, що має дати змогу збалансувати конкуренцію та чітко розмежувати підтримку камерних локальних ініціатив і масштабних заходів від досвідчених творців сектору.

Крім того, на наступний рік в рамках програми "Флагманські події" передбачають окремий ЛОТ, щоб дати малим містам більше можливостей для реалізації власних культурних подій.

Серед іншого, в межах конкурсу "Культурна спадщина" передбачено окремий ЛОТ "Сучасний музей" з бюджетом від 500 тис. до 1,5 млн грн, який покликаний підтримати перетворення музеїв на інтерактивні простори, де відвідувачі взаємодіють із експозиціями через сучасні технології, квести та освітні ігри.

За словами Образцової, в 10-му грантовому сезоні УКФ продовжить залучати позабюджетні кошти.

Програми нового грантового сезону відкриватимуться по черзі, починаючи з 20 листопада 2026 року.

"Власним бюджетом Фонд наразі може забезпечити близько 15% від загального фінансового запиту сектору. Саме тому ми продовжуємо активно масштабувати практику 9-го сезону – залучати додаткові ресурси через партнерства з муніципалітетами, міжнародними донорами та відповідальним бізнесом. Об'єднуємо ресурси. Примножуємо вплив", – цитує її пресслужба.

В свою чергу, у Міністерстві культури України розповіли, що за дев'ять років діяльності УКФ профінансував 3207 проєктів на загальну суму майже 2,5 млрд грн, а їхня сукупна аудиторія перевищила 50 млн людей.

Зокрема, у 2026 році Фонд підтримав 320 проєктів, серед яких гранти та близько 40 стипендій (для порівняння, у 2025 році підтримку отримали 256 проєктів).

Зазначається, що до створення культурного продукту в межах підтриманих ініціатив долучилися близько 1,5 тис. митців, а їхня аудиторія становила майже 3 млн відвідувачів.

"Майже 39% отримувачів грантів цього року звернулися до Фонду вперше. Завдяки співпраці з бізнесом, місцевою владою та міжнародними партнерами УКФ вдалося залучити понад 100 мільйонів гривень додаткового фінансування. Це дозволило вперше за дев'ять років оголошувати грантові конкурси щомісяця", – йдеться в повідомленні.

Український культурний фонд – державний інвестор розвитку культури та креативних індустрій, заснований у 2017 році. Інституція на конкурсних засадах підтримує проєкти у семи секторах: аудіальне, візуальне та аудіовізуальне мистецтво, культурна спадщина, літературна справа, перформативне та сценічне мистецтво, культурні та креативні індустрії.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2026 рік передбачає 410,8 млн грн фінансування Українського культурного фонду. Проєкт держбюджету-2027 передбачає збільшення на 14,5 млн грн або 3,5% фінансування УКФ, порівняно з 2026-м.