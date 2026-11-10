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Культура

Львівський історичний музей отримав статус національного

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Львівський історичний музей указом президента України отримав статус національного, повідомляє Міністерство культури України.

"Львівський історичний музей понад 130 років зберігає нашу історичну пам'ять. У його колекціях – свідчення різних епох, історії людей, які творили Україну, та пам'ятки нашої боротьби за незалежність. Національний статус засвідчує особливе значення Львівського історичного музею для культурної спадщини України та визнання його професійних здобутків на державному рівні. Він також посилює авторитет установи та створює додаткові можливості для розвитку міжнародної співпраці, наукової діяльності й реалізації культурних проєктів", – цитує пресслужба віцепрем'єр-міністерку з гуманітарної політики – міністерку культури України Тетяну Бережну.

Музей заснували у 1893 році. Сьогодні його фонди налічують 380 тис. музейних предметів, серед яких рукописи та стародруки XII-XVII ст., рідкісні картини, зброя, меблі, графіка, нумізматичні й геральдичні колекції. Музей зберігає п'ять історичних кам'яниць на площі Ринок та львівський арсенал. Музей має 14 відділів, реалізує понад 20 виставкових проєктів.

Зазначається, що щороку його відвідують близько 440 тисяч людей. Працівники музею відзначені обласними та міжнародними нагородами, зокрема премією в галузі культури в номінації "Музейна справа".

Колекції музею експонували в Нью-Йорку, Лондоні, Відні, Парижі, Празі та Варшаві.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#музей #львів #статус
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