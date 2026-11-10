Літературна премія Мінкультури "Воля" оголосила довгі списки – Бережна

До довгого списку державної літературної премії Міністерства культури України "Воля" 2026 року увійшло 26 книжок від 17 видавництв, повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

"До довгого списку увійшли по десять творів у номінаціях "Найкраща прозова книжка" та "Найкраща документальна книжка", а також шість – у номінації "Найкраща документальна книжка іноземного автора про Україну, перекладеної українською". Це книги про війну, яку проживаємо, про нашу культурну пам'ять та історію, яку відкриваємо для себе заново. Романи, репортажі, есеї, біографії-розслідування – різні способи розповісти про Україну та зрозуміти власний досвід", – написала Бережна в мережі Facebook.

Зокрема, в номінації "Найкраща прозова книжка" до довгого списку увійшли: "Будь ласка, не бійся" (Павло Белянський), "Він повертається в неділю" (Ірена Карпа), "Євшан" (Катерина Зарембо), "Кінотеатр "Космос" (Влад Нед), "Летиція Кур'ята та всі її вигадані коханці, яким вона збрехала про свого батька" (Віра Курико), "Микольцьове щастя" (Мирослава Кирильчук), "С.К.А.М" (Аліна Сарнацька), "Тісні люде" (Галина Пагутяк) і "Чобіток Зельмана" (Олена Стяжкіна).

У довгі списки номінації "Найкраща документальна книжка" потрапили: "Агент з ведмедиком. Шпигунські ігри Віктора Петрова (Домонтовича)" (Едуард Андрющенко), "Гемінґвей нічого не знає" (Артур Дронь), "Гра в перевдягання" (Артем Чех), "Донбас як метафора" (Катерина Яковленко), "Життя на межі: Україна, культура та війна" (Тетяна Огаркова, Володимир Єрмоленко), "Його називали морем. Балада на дев'ять голосів" (Лесь Белей), "Культурна колонізація. Cтрах, приниження і опір України в радянській імперії" (Радомир Мокрик), "Оленівка. Злочин. Пам'ять. Поламана система" (Ганна Курцановська), "Проти культурної амнезії. Есеї про національну пам'ять та ідентичність" (Віра Агеєва) і "Усе на три літери" (Дмитро Крапивенко).

В номінації "Найкраща документальна книжка іноземного автора про Україну" увійшли: "В одну річку двічі. Мізогінія як зброя Росії" (Софі Оксанен), "Дельфіни і Вельзевул" (Войцех Тохман), "Наша війна. Злочин і забуття: потреба у стратегічному мисленні" (Ніколя Тензер), "Про свободу" (Тімоті Снайдер), "Столик з видом на Кремль" (Павел Решка) і "Український націоналізм: Політика, ідеологія та література, 1920-1956" (Шкандрій Мирослав).

Загалом українські видавництва номінували на премію "Воля" 106 книжок, із який після технічного відбору до наступного етапу пройшло 95 видань.

Як повідомлялося, щорічна державна літературна премія "Воля" заснована у 2026 році Міністерством культури України та Києво-Могилянською академією за підтримки ПриватБанку. Партнер – Кафедра літературознавства ім. В. Моренця НаУКМА.

Відбір відбуватиметься у три тури. Довгі списки – до 10 книжок у кожній номінації – оприлюднили 10 листопада 2026 року, короткі списки з трьох книжок оприлюднять 25 листопада, а лауреатів оголосять на початку грудня. Лауреат кожної номінації отримає 400 тис. грн.

Цього року в журі премії "Воля": голова журі, літературознавець і видавець, директор видавництва "Смолоскип", доцент НаУКМА Ростислав Семків; письменник і військовослужбовець, лауреат Премії ім. Шевельова, член Українського ПЕН Олександр Михед; шотландський літературознавець і перекладач української літератури, викладач UCL; був у журі Міжнародного Букера (2023) Уям Блекер; письменниця, перекладачка, виконавча продюсерка Радіо Культура, членкиня Українського ПЕН Ірина Славінська; літературна критикиня, редакторка видавництва "Темпора", ведуча подкасту "Висока полиця" Богдана Романцова.