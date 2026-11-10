Україна розраховує залучити EUR15 млн до УФКС до кінця 2027р. – Бережна

Україна розраховує залучити EUR15 млн до Українського фонду культурної спадщини (УФКС/UCHF) до кінця 2027 року, повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

"Зараз є близько EUR4 млн – це те, що своїми рішеннями країни партнери пообіцяли надіслати у Фонд. Станом на сьогодні грошей там менше – близько EUR1 млн. Проте всі країни зараз якраз працюють у кінці фінансового року, щоб виконати свої обіцянки", – сказала Бережна в ефірі національного телемарафону.

Вона наголосила, що Україні важливо мати такий інструмент як УФКС, так як масштаб руйнувань, які зазнає культурна спадщина, значно перевищує наявні ресурси в державному бюджеті.

"Наша мета – залучити до кінця наступного року EUR15 млн, щоб забезпечити системну роботу для порятунку української культурної спадщини", – наголосила вона.

Як повідомлялося, в липні 2025 року Мінкультури з партнерами на Конференції з відновлення у Римі (Італія) презентували нові міжнародні інструменти для підтримки української культури: Альянс культурної стійкості, Український фонд культурної спадщини та Team Europe Ukraine.

На початку листопада 2025 року в Копенгагені (Данія) відбулася друга міжнародна конференція "Співпраця заради стійкості", на якій презентували механізм функціонування УФКС. За результатами конференції Данія, Нідерланди, Польща та Велика Британія заявили, що інвестують EUR3 млн у новостворений Фонд.

Наприкінці січня 2026 року Бережна заявляла, що запуск діяльності УФКС потребує стартового бюджету у розмірі EUR10-15 млн. У червні вона підтвердила, що для повноцінного запуску УФКС потрібно мобілізувати EUR15 млн до кінця 2026 року.

Наразі про свої внески оголосили: Королівство Данія – 10 млн данських крон, Королівство Нідерланди – EUR1 млн, Велика Британія – 200 тис. фунтів стерлінгів, Республіка Польща та Королівство Іспанія – по EUR0,5 млн, Естонська Республіка – EUR20 тис., Латвійська Республіка – EUR50 тис.

На сьогодні, в рамках проєкту раннього реагування УФКС профінансував: EUR30 тис. на технічне обстеження, лабораторні дослідження та підготовку проєкту першочергових протиаварійних робіт Мистецькому арсеналу в Києві; EUR30 тис. на відновлення Українського дому в столиці; екстрену підтримку Національного музею "Чорнобиль", Харківського художнього музею та Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди.

Фонд також працює над облаштуванням понад 1000 кв. м безпечних просторів із потенційною місткістю понад 70 тис. музейних предметів. Для цього адаптують наявні приміщення, які зможуть приймати евакуйовані колекції та забезпечувати належні умови їхнього зберігання.

Окремий напрям роботи Фонду – порятунок рухомої культурної спадщини. Зокрема, УФКС підтримує реставрацію п'яти ікон із Бахмута – історичного міста на сході України, практично повністю зруйнованого російськими військами. Також Фонд виділив EUR50 тис. на цифровий облік та внесення до Реєстру музейних предметів із зон високого ризику та вкрадених росіянами.

Одним із наступних проєктів УФКС стане відбудова зруйнованого окупантами Історико-краєзнавчого музею в Іванкові (Київська обл.), де експонувалися картини української художниці Марії Примаченко.