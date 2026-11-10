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Культура

Проєкти "Тисячовесни-2026" уже профінансовані на 224,3 млн грн – Бережна

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Проєкти "Тисячовесни-2026" уже профінансовані на 224,3 млн грн – Бережна
Фото: Мінкультури

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна повідомила, що держава уже профінансувала 224,3 млн грн на проєкти-переможці ініціативи підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна".

"224 334 242 гривні – це кількість грошей, якими уже профінансовані проєкти за програмою "Тисячовесна". Це число росте з кожним днем", – сказала Бережна в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Віцепрем'єрка спростувала скептичні заяви, що даний проєкт не фінансується.

На початку листопада Бережна повідомила, що перші договори в рамках "Тисячовесна-2026" вже профінансовані.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). Після 16 серпня було оголошено 680 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в семи категоріях.

Уряд розраховує профінансувати в 2026 році всіх переможців "Тисячовесни". У той же час 5 жовтня в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в Мінкультури розповіли, що якщо переможці "Тисячовесна-2026" не отримають кошти від держави в поточному році, то їх профінансують із бюджету на ініціативу в 2027 році.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем'єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

На "Тисячовесну" в проєкті держбюджету на 2027 рік закладено 5,4 млрд грн, що на 1,4 млрд грн більше, ніж в поточному році.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#тисячовесна #бережна #фінансування
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