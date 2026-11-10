Бережна: В наступному році буде рік меценатства

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна розраховує, що законопроєкт №15442 щодо меценатської діяльності у сфері культури буде ухвалено до кінця 2026 року, щоб механізм міг запрацювати з початку 2027-го року.

"Я намагаюся його в порядок денний просунути. Думаю, що цього пленарного тижня його ще не буде, але наступного пленарного тижня будемо нашою командою робити все для того, щоб побачити в порядку денному мінімум два законопроєкти: по меценатству (№15442) та про вдосконалення держуправління у сфері культури (№14391)", – сказала Барежна в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок, відповідаючи на запитання про перспективи ухвалення законопроєкту про меценатську діяльність у сфері культури.

Вона наголосила, що проєкт закону не передбачає податкових пільг, а є рамковим, щоб "бізнес міг називати речі своїми іменами".

"Тобто, якщо вони здійснюють меценатство, то це буде договір про меценатство. Воно буде правильно лягати в податково-фінансовому обліку, і не буде ніяких спекуляцій: чи це маркетинг, чи це якась корпоративна соціальна відповідальність", – додала віцепрем'єрка.

За її словами, після ухвалення закону, уряд працюватиме над фінансовими стимулами для для бізнесу, який буде займатися меценатством.

На запитання, наскільки реально, щоб все запрацювало з наступного року, Бережна зазначила, що якщо закон буде прийнято до кінця року, що є, на її думку, реалістичним, то з початку нового бюджетного року будуть запроваджені ці фінансові стимули.

"Тому в наступному році буде рік меценатства", – заявила віцепрем'єрка.

Як повідомлялося, 4 грудня 2025 року Кабінет міністрів затвердив законопроєкт про меценатську діяльність у сфері культури. Після зміни уряду він був відкликаний і перевнесений депутатами під реєстраційним №15442. Документ запускає нову модель партнерства між державою, бізнесом і громадянським суспільством, пропонує заохочення для меценатів. Серед пропонованих напрямів меценатської діяльності: підтримка матеріально-технічної бази закладів культури; будівництво, реконструкція, реставрація, реновація; створення і промоція національного культурного продукту; підтримка фестивалів, виставок, конкурсів, аукціонів. Серед видів меценатства: пожертва коштів, будівель, майна, землі, транспорту; безоплатне надання послуг і виконання робіт; закупівля та передача обладнання та інвентарю. Держава підтримуватиме мецената через: державні нагороди і почесні відзнаки; можливість увічнення імені мецената; інші форми сприяння передбачені законодавством.

Раніше Бережна очікувала, що Україна запровадить відшкодування внесків для меценатів у сфері культури ще в 2026 році. Зокрема передбачається, якщо меценат інвестує 1 млн грн в культурну інституцію, наприклад, в театр, законодавство дасть йому можливість отримати назад 10%, які можна буде витратити на сплату своїх податків в наступних податкових періодах.