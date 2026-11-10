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Культура

Ухвалення законопроєкту №14391 дозволить уникнути зайвих витрат на перебування українських культурних цінностей за кордоном – Бережна

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Ухвалення законопроєкту №14391 дозволить уникнути зайвих витрат на перебування українських культурних цінностей за кордоном – Бережна
Фото: Міністерство культури України

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна наполягає на якнайшвидшому ухвалені в цілому законопроєкту №14391 щодо вдосконалення процедури державного управління у сфері культури, щоб уникнути зайвих фінансових витрат у зв'язку з перебуванням українських культурних цінностей за кордоном.

"Що найбільш терміново, це те, що буде подовжено строк перебування української культурної спадщині в іноземних музеях. Там є термін, він зараз закінчуються, і якщо ми не продовжимо цей строк, доведеться їх ввозити в Україну, і назад знову з України, і буде витрачено багато грошей на транспортування і на страхування, коли це не потрібно. Вони ще можуть бути за кордоном і представляти нас там", – сказала Бережна в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок, коментуючи необхідність ухвалення законопроєкту №14391.

Крім того, вона звернула увагу, що даним проєктом закону, серед іншого, передбачено створення депозитаріїв культурних цінностей, а також унормовується поширення програми "єКнига" на батьків новонароджених.

Віцепрем'єрка розраховує, що парламент розгляне законопроєкт №14391 у другому читанні та в цілому на наступному пленарному тижні.

На сьогодні, згідно закону "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей", культурні цінності, зазначені у свідоцтві на право тимчасового вивезення, можуть бути поміщені лише у митний режим тимчасового вивезення, строк якого не може перевищувати чотири роки.

Законопроєктом №14391 пропонується встановити, що у разі оголошення на території України правового режиму воєнного стану обмеження строку перебування культурних цінностей у митному режимі тимчасового вивезення, не застосовується до його припинення чи скасування.

Також пропонується унормувати, що тимчасове вивезення культурних цінностей може здійснюватися фізичними та юридичними особами, серед іншого, для тимчасового зберігання, у тому числі в евакуації.

Як повідомлялося, у жовтні Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує парламенту ухвалити в цілому законопроєкт №14391 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедур державного управління у галузі культури та культурної спадщини".

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#законопроєкт #культура
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