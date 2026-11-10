Бережна: компенсації за оренду для книгарень здійснюватимуться на початку 2027р

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна повідомила, що фактична виплата компенсацій за оренду для книгарень буде здійснюватися на початку наступного року, а також допустила, що програма може бути розширена.

"Фактично компенсації будуть отримані на початку наступного року. Зараз останній квартал 2026 року буде витрачений на те, щоб збирати в них необхідні документи, тобто підтвердження їхніх витрат на оренду. Компенсація за ці витрати буде здійснена на початку наступного року", – сказала Бережна в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок, відповідаючи на запитання, коли фактично книгарням почне надходити компенсація за оренду приміщень.

На запитання, чи є шанс, що наступного року програму буде поширено на населені пункти з населенням понад 100 тис. жителів, вона відповіла: "Шанс є. Нам потрібно просто правильно це запустити, щоб Український інститут книги почав це правильно адмініструвати. Якщо ми будемо бачити, що все нормально йде, то будемо розширювати. Просто дуже часто депутати говорять про те, що "це не те, за що вони тоді голосували, коли передбачали компенсації в законі", але треба бути відвертим і сказати, що цей закон був прийнятий на початку повномасштабного вторгнення. Тому зараз те, що ми запускаємо цю програму бодай частково, – це вже хороший крок від уряду. А там далі будемо розширювати", – зазначила віцепрем'єрка.

Як повідомлялося, у червні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів про стимулювання розвитку українського книговидавництва і книгорозповсюдження", яким серед іншого запроваджувалася субсидія книгарням на оренду приміщень. Але програма не була запущена.

У жовтні 2025 року голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв (фракція "Слуга народу") закликав Мінфін передбачити на 2026 рік фінансування компенсації оренди для книгарень.

У грудні 2025 року заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") заявила, що програма субсидій книгарням на оренду приміщень заблокована Мінфіном.

28 вересня Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким запускає програму компенсації оренди для книгарень у громадах до 100 тис. жителів, перші виплати заплановані на перший квартал 2027 року за оренду в четвертому кварталі 2026-го.

Член гуманітарного комітету Ради Володимир В'ятрович (фракція "Європейська солідарність") вважає, що програма компенсації оренди для книгарень має діяти на всіх, незалежно від розміру населеного пункту і рівня доходів.