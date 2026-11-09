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Культура

Перший створений за підтримки "Тисячовесни" фільм увійшов до конкурсної програми кінофестивалю класу А в Таллінні

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Перший створений за підтримки "Тисячовесни" фільм увійшов до конкурсної програми кінофестивалю класу А в Таллінні
Фото: Мінкультури

Створений за підтримки державної програми "Тисячовесна" українсько-литовський документальний фільм "Жити" (Living On) представить Україну на Талліннському міжнародному кінофестивалі "Темні ночі" (PÖFF), повідомляє Міністерство культури України.

"Цьогоріч фестиваль "Темні ночі" проходитиме з 6 до 22 листопада вже втридцяте. Фільм литовського режисера Неріюса Мілеріуса представлять одразу у двох програмах: конкурсній Doc@PÖFF Baltic Competition та спеціальній Standing with Ukraine, присвяченій Україні й досвіду російсько-української війни… Світова прем'єра стрічки відбулася 7 листопада 2026 року в кінотеатрі Apollo Kino Plaza у Таллінні", – йдеться в повідомленні міністерства.

"Жити" – документальна історія про українських військових і ветеранів, які пережили полон, важкі поранення та бойові травми й продовжують шукати нові сенси, будувати плани та повертатися до активного життя.

Зазначається, що режисер Мілеріус знімав фільм під час волонтерських поїздок в Україну. Із серпня 2024 року до червня 2026 року він здійснив 15 місій, під час яких доставляв автомобілі та медичне обладнання військовим медикам.

Зйомки проходили в Києві, Харкові, Одесі, Херсоні та інших містах. У фільмі режисер показує роботу лікарів, відновлення поранених військових, заняття адаптивними видами спорту, театральні репетиції та сходження ветеранів із протезами на Говерлу.

Фільм створили у співпраці української кінокомпанії Malanka Studios та литовської Film Jam. Продюсером став Стасіс Балтакіс, співпродюсеркою – засновниця Malanka Studios Ольга Гібелінда.

"Для нас важливо, що перший фільм, створений за підтримки державної програми "Тисячовесна", уже виходить на міжнародний рівень і буде представлений на фестивалі класу А. Це свідчить про потенціал українського кіно та важливість державної підтримки культурного продукту. "Жити" розповідає світові про українських військових і ветеранів, їхню стійкість, силу та прагнення будувати майбутнє. Саме такі історії допомагають міжнародній аудиторії краще розуміти Україну та людей, які щодня долають наслідки війни", – цитує пресслужба віцепрем'єр-міністерку з гуманітарної політики України – міністерку культури України Тетяну Бережну.

Талліннський міжнародний кінофестиваль "Темні ночі" (PÖFF) – один із провідних кінофестивалів Північної Європи, який має акредитацію Міжнародної федерації асоціацій кінопродюсерів (FIAPF).

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). Після 16 серпня було оголошено 680 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в семи категоріях.

Уряд розраховує профінансувати в 2026 році всіх переможців "Тисячовесни". У той же час 5 жовтня в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в Мінкультури розповіли, що якщо переможці "Тисячовесна-2026" не отримають кошти від держави в поточному році, то їх профінансують із бюджету на ініціативу в 2027 році.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем'єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#тисячовесна #фільм #кінофестиваль
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