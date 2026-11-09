Мінкультури передало УГКЦ в користування на 49 років будівлю Церкви Святої Трійці 1720 року у Жовкві

Міністерство культури України передало релігійній громаді Української греко-католицької церкви (УГКЦ) в користування на 49 років будівлю Церкви Святої Трійці 1720 року у Жовкві Львівської області.

Згідно з наказом №1524 від 07 листопада 2026 року, враховуючи статус об'єкта як пам'ятки архітектури національного значення та складової об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Дерев'яні церкви Карпатського регіону в Польщі та Україні", Мінкультури вирішило передати релігійній організації "Релігійна громада Української греко-католицької церкви парафії Пресвятої Трійці у м. Жовква Львівської області" у безоплатне користування для проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, процесій, ритуалів, молитов, служінь, релігійних зібрань та інших видів релігійної практики культову будівлю – "Церква Святої Трійці", 1720 року, на 49 років у режимі користування за графіком, з урахуванням необхідності збереження музейної, науково-освітньої та пам'яткоохоронної функцій пам'ятки.

Дерев'яна церква Пресвятої Трійці в Жовкві побудована у 1720 р. на кошти парафіян на місці давнішої, яка згоріла у пожежі 1717/1719 р. Відомо, що попередня церква була збудована у 1601 р. У період радянської окупації церква не діяла. У 1970‑х роках споруду та її іконостас реставрували. Тоді було усунено пізніші прибудови та перекрито церкву ґонтом. 1991 р. церкву було передано православній громаді (до 1993 р.), а в 1996 р. – греко‑католицькій. У 2013 р. церква св. Трійці в Жовкві віднесена до списку світової спадщини ЮНЕСКО. У 2019-2022 рр. іконостас відреставровано у Львівському філіалі Національного науково‑дослідного реставраційного центру України.