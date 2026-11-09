Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Культура

Україна і Литва обговорили спільні ініціативи до 600-річчя з'їзду європейських монархів у Луцьку

2 хв читати
Додати як джерело

Віцепрем'єр-міністерка України з гуманітарної політики України – міністерка культури України Тетяна Бережна обговорила з послом Литовської Республіки в Україні Інгою Станіте-Толочкене спільні ініціативи до 600-річчя з'їзду європейських монархів у Луцьку.

"Однією з центральних тем зустрічі стала підготовка до відзначення у 2029 році 600-річчя видатної історичної події – з'їзду монархів держав Європи, який відбувся у Луцьку в січні 1429 року. Литовська сторона підтвердила зацікавленість не лише долучитися до українських заходів, а й виступити повноцінним партнером у реалізації спільної програми", – йдеться в повідомленні МІнкультури.

Зазначається, що литовська сторона поінформувала про ухвалену Сеймом резолюцію на підтримку відзначення ювілею та наголосила на важливості міжнародного визнання історичного значення з'їзду.

Зокрема, серед можливих напрямів співпраці – проведення міжнародної наукової конференції за участю українських і литовських істориків, залучення академічних установ, а також популяризація цієї історичної події на європейському та міжнародному рівнях.

В свою чергу, Бережна наголосила на важливості координації зусиль української та литовської сторін у підготовці до ювілею та повідомила, що Мінкультури опрацює можливості долучення до формування концепції міжнародних заходів.

З'їзд європейських монархів у Луцьку у січні 1429 року – це одна з найвизначніших міжнародних політичних подій середньовічної Європи, що відбулася в замку Любарта за ініціативи великого князя литовського Вітовта. На з'їзді були присутні або представлені близько 15 держав і орденів. Серед них Велике князівство Литовське, Королівство Польське, Священна Римська імперія, Угорщина, Данія, Тевтонський і Лівонський ордени, Папський престол, Візантія та інші.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#захід #литва #ініціативи
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

В Мінкультури думають над підтримкою кінотеатрів, але виплати в "Дії" на кіно наразі не обговорюються, – Бережна

В Мінкультури думають над підтримкою кінотеатрів, але виплати в "Дії" на кіно наразі не обговорюються, – Бережна

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що у відомстві опрацьовують питання підтримки кінотеатрі…

Читати
Український скрипаль Богдан Луц став кращим на престижному польському конкурсі імені Генрика Венявського

Український скрипаль Богдан Луц став кращим на престижному польському конкурсі імені Генрика Венявського

Богдан Луц отримав першу премію, другою премією нагородили китаянку Цзіньчжу Лі, третя дісталася представниці Південної Кореї Субін Лі. Результати…

Читати
Після повномасштабного вторгнення 24% українських читачів повністю припинили читати книжки російською – дослідження

Після повномасштабного вторгнення 24% українських читачів повністю припинили читати книжки російською – дослідження

Після початку повномасштабного вторгнення 24% українських читачів повністю припинили читати книжки російською мовою, ще 25% стали читати їх значно рі…

Читати
Мінкультури: якщо переможці "Тисячовесни" не отримають кошти в 2026р, їх профінансують із бюджету на ініціативу в 2027р

Мінкультури: якщо переможці "Тисячовесни" не отримають кошти в 2026р, їх профінансують із бюджету на ініціативу в 2027р

Якщо переможці програми підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна-2026" не отримають кошти від держави в поточному році, то їх профіна…

Читати