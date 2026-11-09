Україна і Литва обговорили спільні ініціативи до 600-річчя з'їзду європейських монархів у Луцьку

Віцепрем'єр-міністерка України з гуманітарної політики України – міністерка культури України Тетяна Бережна обговорила з послом Литовської Республіки в Україні Інгою Станіте-Толочкене спільні ініціативи до 600-річчя з'їзду європейських монархів у Луцьку.

"Однією з центральних тем зустрічі стала підготовка до відзначення у 2029 році 600-річчя видатної історичної події – з'їзду монархів держав Європи, який відбувся у Луцьку в січні 1429 року. Литовська сторона підтвердила зацікавленість не лише долучитися до українських заходів, а й виступити повноцінним партнером у реалізації спільної програми", – йдеться в повідомленні МІнкультури.

Зазначається, що литовська сторона поінформувала про ухвалену Сеймом резолюцію на підтримку відзначення ювілею та наголосила на важливості міжнародного визнання історичного значення з'їзду.

Зокрема, серед можливих напрямів співпраці – проведення міжнародної наукової конференції за участю українських і литовських істориків, залучення академічних установ, а також популяризація цієї історичної події на європейському та міжнародному рівнях.

В свою чергу, Бережна наголосила на важливості координації зусиль української та литовської сторін у підготовці до ювілею та повідомила, що Мінкультури опрацює можливості долучення до формування концепції міжнародних заходів.

З'їзд європейських монархів у Луцьку у січні 1429 року – це одна з найвизначніших міжнародних політичних подій середньовічної Європи, що відбулася в замку Любарта за ініціативи великого князя литовського Вітовта. На з'їзді були присутні або представлені близько 15 держав і орденів. Серед них Велике князівство Литовське, Королівство Польське, Священна Римська імперія, Угорщина, Данія, Тевтонський і Лівонський ордени, Папський престол, Візантія та інші.