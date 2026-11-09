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Культура

Молодь придбала 171,3 тис. книжок на 53,7 млн грн за програмою "єКнига" за три квартали 2026р – УІК

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Молодь придбала 171,3 тис. книжок на 53,7 млн грн за програмою "єКнига" за три квартали 2026р – УІК

За три квартали 2026 року в межах програми "єКнига" 18-річні українці придбали 171,3 тис. книжок на 53,7 млн грн, повідомляє Український інститут книги (УІК).

"За три квартали 2026 року в межах програми "єКнига" 18-річні українці придбали 171 337 книжок – у середньому 628 книг на день. Орієнтовно в межах програми молоді українці встигли придбати по 2,4 книги кожен", – йдеться в повідомленні УІК.

Зазначається, що у програмі бере участь 41 бренд книгорозповсюджувачів (325 книгарень та 39 сайтів), а книжки продалися від 388 видавництв із загальною кількістю назв 21430.

Перше місце у рейтингу книгорозповсюджувачів зайняв КСД, за ним ідуть "Якабу рітейл", "Книгарня "Є", "Megogo" та "Книголенд", а серед видавців першість утримує КСД, далі – BookChef, Vivat, "Ранок" та "Видавництво РМ".

Зазначається, що найбільше молодь купує художню літературу (71,6%), нонфікшн – на другому місці (25,8%).

На першому місці рейтингу ТОП-50 книг – "Гра в кота і мишу. Кн. 1. Переслідування Аделіни" від Х. Д. Карлтон.

Водночас найпопулярнішою авторкою за загальною кількістю проданих книжок залишається Коллін Гувер (5031 шт).

Найпопулярнішим українським автором за кількістю проданих книг є Володимир Станчишин (1747 шт), на другому місці – Ілларіон Павлюк (1453 шт), на третьому – Андрій Сем'янків (741 шт).

"Загалом за три квартали 2026 року за програмою "єКнига" 18-річні витратили на літературу 53 668 243 грн, а за весь час дії ініціативи книжковий ринок отримав від молоді 193 508 879 грн", – йдеться в повідомленні Інституту.

Як повідомлялося, 16 грудня 2024 року в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн на книжки за допомогою застосунку "Дія".

Протягом 2025 року в межах програми "єКнига" 18-річні українці придбали 434 808 книг – приблизно по три книги кожен.

У серпні 2026 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №14391 яким має намір вдосконалити процедури державного управління у сфері культури та культурної спадщини. Крім того, законопроєкт пропонує поширити програму "єКнига" на батьків новонароджених.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#молодь #книги #єкнига
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