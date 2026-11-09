Петиція до Кабміну про скасування можливості бронювання для співаків і артистів набрала лише 3,2 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом не допускати бронювання лише у зв'язку з професією або посадою співаків, музикантів, акторів, телеведучих, режисерів, продюсерів, артистів театру та цирку не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 6 серпня і станом на 9 листопада вона набрала лише 3,2 тис. із необхідних для розгляду 25 тис. голосів.

"Бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації має застосовуватися виключно для забезпечення безперервної роботи державних органів, сектору безпеки й оборони, критичної інфраструктури, медицини, енергетики, транспорту, зв'язку та інших сфер, без яких неможливі оборона держави і життєдіяльність населення", – йшлося у петиції.

Зазначається, що на сьогодні можливість бронювання можуть отримувати працівники театрів, концертних організацій, творчих колективів, продюсерських структур, медійних і мистецьких установ, хоча, на думку автора петиції, їхня професійна діяльність не є безпосередньо необхідною для оборони держави, роботи критичної інфраструктури, надання невідкладної медичної допомоги чи забезпечення правопорядку.

"Культура має важливе значення для збереження національної ідентичності. Проте суспільне значення культури не означає, що співак, актор, музикант, режисер, продюсер, ведучий, художник або працівник концертної організації повинен мати сильніший мобілізаційний захист, ніж будівельник, водій, фермер, електрик, працівник комунального підприємства чи інженери критично важливих галузей", – вважає автор.

Він наголошував, що проведення концертів, гастролей, телевізійних програм, фестивалів, вистав, зйомок або розважальних заходів не є функцією, припинення якої створює безпосередню загрозу обороноздатності чи життю населення.

"Так само популярність, публічність, державне почесне звання, участь у благодійних концертах або представлення України за кордоном не повинні автоматично перетворюватися на мобілізаційну привілею", – йшлося в петиції.

У зв'язку з цим пропонувалося: ініціювати зміни закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", якими передбачити, що здійснення діяльності у сфері культури, мистецтва, шоу-бізнесу, концертної, гастрольної, продюсерської або розважальної діяльності не може бути самостійною галузевою підставою для бронювання військовозобов'язаних працівників; виключити можливість бронювання військовозобов'язаних виключно на підставі визнання критично важливими підприємств, установ та організацій, основною діяльністю яких є: концертна та гастрольна діяльність, музичне виконавство, театральна діяльність, кіновиробництво розважального характеру, циркове мистецтво, продюсування, організація фестивалів і розважальних заходів, діяльність творчих спілок і мистецьких колективів, комерційна телевізійна та розважальна діяльність.

Як повідомлялося, 1 червня Кабінет міністрів опублікував постанову про зміни правил бронювання, серед яких підвищення з 1 вересня середньої зарплати на підприємстві до майже 26 тис. грн та підтвердження статусу критичної важливості такого підприємства за оновленими критеріями до 1 вересня.

Міністерство культури 30 червня оновило критерії, за якими здійснюють визначення підприємства, установи та організації, що мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері культури та інформаційній сфері. Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, установи і організації, які мають критично важливе значення, є відповідність одному або більше критеріям.

Уряд 23 жовтня створив Координаційний центр з організації бронювання, а також ініціював перегляд галузевих і регіональних критеріїв критичності з урахуванням нових вимог протягом 10 діб та оновив граничні обсяги бронювання для окремих категорій підприємств.

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна 29 жовтня повідомила, що оновлені критерії отримання статусу стратегічності для медіа наразі перебувають у процесі розробки.