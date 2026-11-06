Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Культура

"Суспільне" отримало вдвічі менше заявок на участь у нацвідборі "Євробачення-2027", ніж минулоріч

3 хв читати
Додати як джерело
"Суспільне" отримало вдвічі менше заявок на участь у нацвідборі "Євробачення-2027", ніж минулоріч

Суспільне мовлення отримало 217 заявку від 201 виконавця і гурта на участь у національному відборі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2027", тоді як у 2026 році надійшло 451 заявка від 392 виконавців і гуртів.

"Суспільне мовлення отримало 217 заявок на участь у національному відборі на пісенний конкурс Євробачення – 2027. За період приймання заявок, що тривав з 15 вересня до 2 листопада 2026 року включно на сайті eurovision.ua, надійшли заявки від 201 артиста", – йдеться в повідомленні "Суспільного".

Зазначається, що на нацвідбір-2027 подалися 153 сольних виконавців та 48 гуртів, а також у переліку заявок – 8 музикантів, які були учасниками нацвідборів на "Євробачення" різних років. Окрім того, заявки подали не лише українці, а й артисти з Нідерландів, Великої Британії, Норвегії та Чехії.

Далі, за результатами попереднього відбору буде сформовано лонглист учасників, які продовжать брати участь у нацвідборі, їм запропонують укласти договір із "Суспільним" до 24 листопада.

Учасники лонглиста повинні будуть пройти прослуховування за участі музичного продюсера Дмитра Шурова, в якому обов'язкова особиста участь.

"На фоні згенерованих ШІ бек-вокалів та оркестрів ще самобутніше зазвучали пісні, до яких доклали руку численні люди-музиканти. На стадії лонглиста ми будемо разом допрацьовувати пісні так, щоб вони відповідали рівню та правилам великого фіналу Євробачення", – цитує продюсера мовник.

Пізніше серед учасників лонглиста, які не потраплять до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування, воно визначить ще одного учасника фіналу.

Переможця нацвідбору оберуть в лютому 2027 року за результатами голосування журі та глядачів.

Як повідомлялося, у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" у австрійському Відні перемогла представниця Болгарії DARA. Українська виконавиця Leléka з піснею Ridnym посіла 9-е місце.

71-й міжнародний конкурс "Євробачення-2027" відбудеться у м. Бурґас (Болгарія). Два півфінали конкурсу відбудуться 11 та 13 травня, фінал – 15 травня на Arena Burgas. Наразі участь підтвердило 36 країн.

Раніше стало відомо, що Ірландська телерадіокомпанія Raidio Teilifis Eireann (RTE) заявила, що країна не братиме участі в щорічному музичному конкурсі "Євробачення" й відмовляється від його трансляції у 2027 році на знак протесту проти дій Ізраїлю в Секторі Гази. Нідерландська телерадіокомпанія AVROTROS теж заявляла, що знову відмовляється від трансляції "Євробачення" у 2027 році на знак протесту проти участі в ньому Ізраїлю.

У 2026 році Ірландія та Нідерланди вже бойкотували захід разом з Ісландією, Іспанією та Словенією. Тоді низка країн закликала EBU відсторонити Ізраїль від "Євробачення" через його залученість до конфлікту на Близькому Сході. Однак організатори залишили цю країну в списку учасників.

Країна-переможець міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", у якій триває збройний конфлікт чи чутлива геополітична ситуація, не зможе приймати у себе конкурс, інша країна проводитиме його від свого імені, йдеться у змінених правилах "Євробачення".

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#євробачення #заявки #нацвідбір
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

В Мінкультури думають над підтримкою кінотеатрів, але виплати в "Дії" на кіно наразі не обговорюються, – Бережна

В Мінкультури думають над підтримкою кінотеатрів, але виплати в "Дії" на кіно наразі не обговорюються, – Бережна

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що у відомстві опрацьовують питання підтримки кінотеатрі…

Читати
Український скрипаль Богдан Луц став кращим на престижному польському конкурсі імені Генрика Венявського

Український скрипаль Богдан Луц став кращим на престижному польському конкурсі імені Генрика Венявського

Богдан Луц отримав першу премію, другою премією нагородили китаянку Цзіньчжу Лі, третя дісталася представниці Південної Кореї Субін Лі. Результати…

Читати
Після повномасштабного вторгнення 24% українських читачів повністю припинили читати книжки російською – дослідження

Після повномасштабного вторгнення 24% українських читачів повністю припинили читати книжки російською – дослідження

Після початку повномасштабного вторгнення 24% українських читачів повністю припинили читати книжки російською мовою, ще 25% стали читати їх значно рі…

Читати
Мінкультури: якщо переможці "Тисячовесни" не отримають кошти в 2026р, їх профінансують із бюджету на ініціативу в 2027р

Мінкультури: якщо переможці "Тисячовесни" не отримають кошти в 2026р, їх профінансують із бюджету на ініціативу в 2027р

Якщо переможці програми підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна-2026" не отримають кошти від держави в поточному році, то їх профіна…

Читати