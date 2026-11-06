"Суспільне" отримало вдвічі менше заявок на участь у нацвідборі "Євробачення-2027", ніж минулоріч

Суспільне мовлення отримало 217 заявку від 201 виконавця і гурта на участь у національному відборі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2027", тоді як у 2026 році надійшло 451 заявка від 392 виконавців і гуртів.

"Суспільне мовлення отримало 217 заявок на участь у національному відборі на пісенний конкурс Євробачення – 2027. За період приймання заявок, що тривав з 15 вересня до 2 листопада 2026 року включно на сайті eurovision.ua, надійшли заявки від 201 артиста", – йдеться в повідомленні "Суспільного".

Зазначається, що на нацвідбір-2027 подалися 153 сольних виконавців та 48 гуртів, а також у переліку заявок – 8 музикантів, які були учасниками нацвідборів на "Євробачення" різних років. Окрім того, заявки подали не лише українці, а й артисти з Нідерландів, Великої Британії, Норвегії та Чехії.

Далі, за результатами попереднього відбору буде сформовано лонглист учасників, які продовжать брати участь у нацвідборі, їм запропонують укласти договір із "Суспільним" до 24 листопада.

Учасники лонглиста повинні будуть пройти прослуховування за участі музичного продюсера Дмитра Шурова, в якому обов'язкова особиста участь.

"На фоні згенерованих ШІ бек-вокалів та оркестрів ще самобутніше зазвучали пісні, до яких доклали руку численні люди-музиканти. На стадії лонглиста ми будемо разом допрацьовувати пісні так, щоб вони відповідали рівню та правилам великого фіналу Євробачення", – цитує продюсера мовник.

Пізніше серед учасників лонглиста, які не потраплять до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування, воно визначить ще одного учасника фіналу.

Переможця нацвідбору оберуть в лютому 2027 року за результатами голосування журі та глядачів.

Як повідомлялося, у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" у австрійському Відні перемогла представниця Болгарії DARA. Українська виконавиця Leléka з піснею Ridnym посіла 9-е місце.

71-й міжнародний конкурс "Євробачення-2027" відбудеться у м. Бурґас (Болгарія). Два півфінали конкурсу відбудуться 11 та 13 травня, фінал – 15 травня на Arena Burgas. Наразі участь підтвердило 36 країн.

Раніше стало відомо, що Ірландська телерадіокомпанія Raidio Teilifis Eireann (RTE) заявила, що країна не братиме участі в щорічному музичному конкурсі "Євробачення" й відмовляється від його трансляції у 2027 році на знак протесту проти дій Ізраїлю в Секторі Гази. Нідерландська телерадіокомпанія AVROTROS теж заявляла, що знову відмовляється від трансляції "Євробачення" у 2027 році на знак протесту проти участі в ньому Ізраїлю.

У 2026 році Ірландія та Нідерланди вже бойкотували захід разом з Ісландією, Іспанією та Словенією. Тоді низка країн закликала EBU відсторонити Ізраїль від "Євробачення" через його залученість до конфлікту на Близькому Сході. Однак організатори залишили цю країну в списку учасників.

Країна-переможець міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", у якій триває збройний конфлікт чи чутлива геополітична ситуація, не зможе приймати у себе конкурс, інша країна проводитиме його від свого імені, йдеться у змінених правилах "Євробачення".