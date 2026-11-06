Гендиректорка видавництва Vivat анонсувала вимушені закриття деяких книгарень мережі через тривалі повітряні тривоги

Генеральна директорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова заявляє про вимушені закриття деяких книгарень мережі через тривалі повітряні тривоги.

"Знаю, що навколо і так багато поганих новин. Але і в мене зараз такі. Не хочу прикриватися красивим словом "релокація", треба називати все своїми іменами: ми вимушені закривати деякі з наших книгарень. Не хочеться і боляче про це писати. Ми так ретельно обирали місця для наших книгарень. Стільки вклали в відкриття і роботу сил і здоров'я, надій і натхнення. І грошей", – написала Орлова в мережі Facebook.

Зокрема, вона розповіла, що нещодавно була закрита книгарня у ТЦ "Магелан" у Києві.

"Нам довелося це зробити навіть попри те, що торговельний центр зробив нам знижку на оренду. Але через тривоги лише за останній тиждень в Києві ми втрачали до 2 робочих годин щодня, або близько 14 годин на тиждень. Ніякі знижки на оренду не допоможуть, коли людей немає і виторгу немає. Така ситуація і в інших містах", – констатувала гендиректорка.

За її словами, в Дніпрі та Харкові магазини мережі не працюють через тривоги по 5 годин щодня, що складає близько 35 годин простою за тиждень на кожну книгарню.

"Коли книгарня зачинена через тривогу, її витрати нікуди не зникають, за приміщення потрібно платити, його потрібно опалювати, забезпечувати електроенергією, утримувати команду. Але безпека наших співробітників і наших читачів для нас понад усе. Ми пристосовуємося: переїжджаємо, об'єднуємо локації, переглядаємо витрати, шукаємо формати, які можуть працювати в нових умовах. Але неможливо оптимізуватися до безкінечності", – написала Орлова.

Вона повідомила, що видавництво наразі переглядає роботу мережі на 2027 рік і вже має чітке розуміння, що в новому році можуть бути нові закриття.

В коментарях до допису гендиректор видавництва "Ранок" Віктор Круглов поскаржився, що наразі програма підтримки книгарень так і не запрацювала.

Водночас гендиректор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький додав, що "читачі і влада мають знати, що до березня з ринку піде приблизно 40% книгарень".

Як повідомлялося, у жовтні магазини мережі "Книгарня Є" на залізничних вокзалах у Києві та Одесі припинили роботу через безпекову ситуацію.

28 вересня Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким запускає програму компенсації оренди для книгарень у громадах до 100 тис. жителів. Перші виплати заплановані на перший квартал 2027 року за оренду в четвертому кварталі 2026-го.