Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Культура

Гендиректорка видавництва Vivat анонсувала вимушені закриття деяких книгарень мережі через тривалі повітряні тривоги

2 хв читати
Додати як джерело
Гендиректорка видавництва Vivat анонсувала вимушені закриття деяких книгарень мережі через тривалі повітряні тривоги
Фото: https://www.facebook.com/FactorGroupOfCompanies

Генеральна директорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова заявляє про вимушені закриття деяких книгарень мережі через тривалі повітряні тривоги.

"Знаю, що навколо і так багато поганих новин. Але і в мене зараз такі. Не хочу прикриватися красивим словом "релокація", треба називати все своїми іменами: ми вимушені закривати деякі з наших книгарень. Не хочеться і боляче про це писати. Ми так ретельно обирали місця для наших книгарень. Стільки вклали в відкриття і роботу сил і здоров'я, надій і натхнення. І грошей", – написала Орлова в мережі Facebook.

Зокрема, вона розповіла, що нещодавно була закрита книгарня у ТЦ "Магелан" у Києві.

"Нам довелося це зробити навіть попри те, що торговельний центр зробив нам знижку на оренду. Але через тривоги лише за останній тиждень в Києві ми втрачали до 2 робочих годин щодня, або близько 14 годин на тиждень. Ніякі знижки на оренду не допоможуть, коли людей немає і виторгу немає. Така ситуація і в інших містах", – констатувала гендиректорка.

За її словами, в Дніпрі та Харкові магазини мережі не працюють через тривоги по 5 годин щодня, що складає близько 35 годин простою за тиждень на кожну книгарню.

"Коли книгарня зачинена через тривогу, її витрати нікуди не зникають, за приміщення потрібно платити, його потрібно опалювати, забезпечувати електроенергією, утримувати команду. Але безпека наших співробітників і наших читачів для нас понад усе. Ми пристосовуємося: переїжджаємо, об'єднуємо локації, переглядаємо витрати, шукаємо формати, які можуть працювати в нових умовах. Але неможливо оптимізуватися до безкінечності", – написала Орлова.

Вона повідомила, що видавництво наразі переглядає роботу мережі на 2027 рік і вже має чітке розуміння, що в новому році можуть бути нові закриття.

В коментарях до допису гендиректор видавництва "Ранок" Віктор Круглов поскаржився, що наразі програма підтримки книгарень так і не запрацювала.

Водночас гендиректор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький додав, що "читачі і влада мають знати, що до березня з ринку піде приблизно 40% книгарень".

Як повідомлялося, у жовтні магазини мережі "Книгарня Є" на залізничних вокзалах у Києві та Одесі припинили роботу через безпекову ситуацію.

28 вересня Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким запускає програму компенсації оренди для книгарень у громадах до 100 тис. жителів. Перші виплати заплановані на перший квартал 2027 року за оренду в четвертому кварталі 2026-го.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#книгарні #закриття #vivat
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

В Мінкультури думають над підтримкою кінотеатрів, але виплати в "Дії" на кіно наразі не обговорюються, – Бережна

В Мінкультури думають над підтримкою кінотеатрів, але виплати в "Дії" на кіно наразі не обговорюються, – Бережна

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що у відомстві опрацьовують питання підтримки кінотеатрі…

Читати
Український скрипаль Богдан Луц став кращим на престижному польському конкурсі імені Генрика Венявського

Український скрипаль Богдан Луц став кращим на престижному польському конкурсі імені Генрика Венявського

Богдан Луц отримав першу премію, другою премією нагородили китаянку Цзіньчжу Лі, третя дісталася представниці Південної Кореї Субін Лі. Результати…

Читати
Після повномасштабного вторгнення 24% українських читачів повністю припинили читати книжки російською – дослідження

Після повномасштабного вторгнення 24% українських читачів повністю припинили читати книжки російською – дослідження

Після початку повномасштабного вторгнення 24% українських читачів повністю припинили читати книжки російською мовою, ще 25% стали читати їх значно рі…

Читати
Мінкультури: якщо переможці "Тисячовесни" не отримають кошти в 2026р, їх профінансують із бюджету на ініціативу в 2027р

Мінкультури: якщо переможці "Тисячовесни" не отримають кошти в 2026р, їх профінансують із бюджету на ініціативу в 2027р

Якщо переможці програми підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна-2026" не отримають кошти від держави в поточному році, то їх профіна…

Читати