Майже 65 тис. українців склали Національний тест з медіаграмотності 2026 року та отримали іменні сертифікати, повідомляє Міністерство культури України.

"Тестування тривало з 26 до 30 жовтня на платформі "Дія.Освіта". Понад 93,5% учасників продемонстрували високий або дуже високий рівень медіаграмотності, підтвердивши свої знання та навички розпізнавання фейків і маніпуляцій", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що успішно пройшли тест та отримали іменні сертифікати 64 916 учасників.

Зокрема: 52 175 учасників (80,4%) отримали рівень "Гуру" – найвищий результат тестування; 8 527 учасників (13,1%) досягли рівня "Майже гуру"; 3 012 учасників (4,6%) отримали рівень "Початківець"; 1 202 учасники (1,9%) – рівень "Новачок".

Серед найактивніших регіонів: Львівської області – 6 413 отриманих сертифікатів, Полтавська (5 550), Вінницька (5 538), Дніпропетровська (4 693) та Запорізька (3 647) області, а також місто Київ (4 382).

У відомстві повідомили, що учасники з-за кордону пройшли тест 199 разів, із них 154 отримали найвищий рівень "Гуру".

Мінкультури розповіло, що найбільшу частку учасників, які проходили тест, становили люди віком від 31 до 60 років – 44 010 осіб (67,8%). Також тест пройшли 9 796 людей віком від 18 до 30 років, 5 686 учасників віком понад 60 років та 5 424 дитини й підлітки до 17 років. Майже 70% учасників становили жінки.

Зазначається, що найактивніше до тестування долучилися державні службовці – 22 738 осіб (35%). Також свої знання перевірили 15 392 працівники інших сфер, 11 542 освітяни та 10 060 школярів і студентів.

"Результати Національного тесту з медіаграмотності 2026 року засвідчили високу зацікавленість українців у розвитку критичного мислення та інформаційної стійкості. Водночас вони підтвердили необхідність подальшого поширення освітніх матеріалів із медіа-, цифрової та ШІ-грамотності", – констатували в міністерстві.

Як повідомлялося, у 2025 році національний тест із медіаграмотності в Україні пройшли понад 34,5 тис. користувачів; у 2024 році – 76 тис. користувачів; у 2023 році повністю тест пройшли 14 тис. користувачів.