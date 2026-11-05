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Культура

Бережна: Перші договори "Тисячовесни-2026" вже профінансовані

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Бережна: Перші договори "Тисячовесни-2026" вже профінансовані
Фото: https://www.facebook.com/berezhna.tetyana

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна повідомила, що перші договори в рамках ініціативи підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна-2026" вже профінансовані.

"Розповіла про "Тисячовесну": перші договори вже профінансовані. Працюємо з командами над укладанням наступних, щоб автори могли переходити до реалізації задумів. Це і роботи режисерів, які представляють Україну на провідних міжнародних фестивалях, і дебюти, і проєкти для широкої глядацької аудиторії. Працюємо, щоб українці отримували більший вибір якісних історій своєю мовою – у кінотеатрах, на телебаченні та цифрових платформах", – написала Бережна в мережі Facebook за результатами участі в заході "Редколегія".

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). Після 16 серпня було оголошено 680 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в семи категоріях.

Уряд розраховує профінансувати в 2026 році всіх переможців "Тисячовесни". Водночас 5 жовтня в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в Мінкультури розповіли, що якщо переможці "Тисячовесна-2026" не отримають кошти від держави в поточному році, то їх профінансують із бюджету на ініціативу в 2027 році.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем'єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, цього року на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#тисячовесна #фінансування #бережна
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