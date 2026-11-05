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Культура

Майже 2,2 тис. пам'яток та майже 2,7 тис. об'єктів культінфраструктури постраждало через агресію РФ

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Майже 2,2 тис. пам'яток та майже 2,7 тис. об'єктів культінфраструктури постраждало через агресію РФ
Фото: https://www.facebook.com/kyivhistorymuseum

Майже 2,2 тис. пам'яток культурної спадщини та майже 2,7 тис. об'єктів культурної інфраструктури постраждали в Україні через російську агресію, повідомляє Міністерство культури.

"Станом на кінець жовтня 2026 року в Україні внаслідок російської збройної агресії постраждали 2185 об'єктів культурної спадщини та 2686 закладів культури. Упродовж жовтня кількість пошкоджених і зруйнованих об'єктів культурної спадщини зросла на 24, закладів культури – на 21", – йдеться в повідомленні міністерства.

Серед постраждалих об'єктів культурної спадщини – 199 пам'яток національного значення, 1781 – місцевого значення та 205 щойно виявлених об'єктів. Із загальної кількості 48 пам'яток повністю зруйновано, решта зазнали пошкоджень.

Найбільше об'єктів культурної спадщини постраждало в Донецькій області – 369, Харківській – 355, Херсонській – 308, Києві – 292 та Одеській області – 215.

Зокрема, у жовтні нові влучання зафіксовано в Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Одеській, Чернігівській, Херсонській, Полтавській областях та Києві. У Донецькій і Херсонській областях, а також у столиці російські війська повторно атакували об'єкти культурної спадщини, які вже зазнавали пошкоджень.

Крім того, Російська агресія завдала шкоди 2686 закладам культури, 572 з них повністю знищено. Загальна кількість постраждалих закладів за місяць зросла на 21. Руйнувань і пошкоджень зазнала культурна інфраструктура 365 територіальних громад України.

Найбільшу частку серед постраждалих становлять клубні заклади – 1336 об'єктів. Також пошкоджено або знищено 923 бібліотеки, 200 закладів мистецької освіти, 142 музеї та галереї, 57 театрів, кінотеатрів і філармоній.

Крім того, постраждали дев'ять заповідників, 15 парків і зоопарків, три цирки та кіностудія в Києві. Протягом останнього місяця найбільше нових пошкоджень закладів культури зафіксовано у Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях. Також зафіксовано повторні влучання в раніше пошкоджені об'єкти, зокрема в Донецькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській та Сумській областях.

Найбільших втрат культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській, Київській та Запорізькій областях.

"Точний облік втрат на тимчасово окупованих територіях залишається ускладненим. Станом на жовтень 2026 року майже вся територія Луганської та значні частини Запорізької, Донецької й Херсонської областей перебувають у тимчасовій окупації", – йдеться в повідомленні.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#культура #війна #обєкти
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