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Культура

Мінкультури та ДАРТ розпочали роботу над створенням Стратегії сталого розвитку туризму України

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Мінкультури та ДАРТ розпочали роботу над створенням Стратегії сталого розвитку туризму України

Міністерство культури України та Державне агентство розвитку туризму України розпочинають роботу над створенням Стратегії сталого туризму України, це передбачено Перехідним шляхом для туризму, включеним до Національної програми адаптації законодавства України до права ЄС, повідомляє пресслужба Мінкультури.

"Попри війну, туризм підтримує економіку громад, сприяє відновленню українців, зміцненню національної ідентичності та міжнародному позиціонуванню України. Щоб розвивати галузь і посилювати її конкурентоспроможність, потрібен довгостроковий стратегічний курс", – зазначається у релізі.

Першим кроком створення Стратегії стане всеукраїнське опитування представників туристичного бізнесу, публічних інституцій, громадських і наукових організацій, а також туристів та мешканців громад. Надалі заплановані інтерв'ю, фокус-групи, регіональні воркшопи та відкриті обговорення.

Для кожної групи учасників підготовлено окрему анкету. Долучитися можна до 25 листопада 2026 року на сайті strategy.tourism.gov.ua. Результати опитування, проміжні напрацювання та аналітичні висновки оприлюднюватимуться на сторінках Мінкультури і ДАРТ.

Стратегія сталого туризму України розробляється за підтримки Швейцарсько-українського проєкту "Згуртованість та регіональний розвиток України", UCORD, що впроваджується за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва компанією NIRAS Sweden AB.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#культура
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